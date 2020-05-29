22 июня откроют Алтай для туристов

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Глава Республики Алтай Олег Хорохордин продлил ограничения на размещение туристов на турбазах, в гостиницах и других местах. Об этом сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.

"Приостановка бронирования мест, приема и размещения на турбазах, в домах отдыха и иных коллективных средствах размещения продлена до 22 июня 2020 года" — говорится в сообщении с уточнением, что в регионе действует режим повышенной готовности.

Сейчас в Алтае по-прежнему приостановлена деятельность развлекательных заведений и организаций общественного питания.

"Если будет позволять эпидситуация, то мы приступим к постепенному открытию турбаз и общепита с учетом всех методических рекомендаций Роспотребнадзора раньше указанного срока. Здоровье жителей — главный приоритет" — отметил Хорохордин, которого цитирует оперштаб.

В регионе введен режим самоизоляции и обязательно ношение масок вплоть до особого распоряжения.