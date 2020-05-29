Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алтай не будет принимать туристов до 22 июня 

Мария Сергеева 4 часа назад
22 июня откроют Алтай для туристов
Фото: depositphotos.com
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин продлил ограничения на размещение туристов на турбазах, в гостиницах и других местах. Об этом сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
"Приостановка бронирования мест, приема и размещения на турбазах, в домах отдыха и иных коллективных средствах размещения продлена до 22 июня 2020 года" — говорится в сообщении с уточнением, что в регионе действует режим повышенной готовности.
Сейчас в Алтае по-прежнему приостановлена деятельность развлекательных заведений и организаций общественного питания.
"Если будет позволять эпидситуация, то мы приступим к постепенному открытию турбаз и общепита с учетом всех методических рекомендаций Роспотребнадзора раньше указанного срока. Здоровье жителей — главный приоритет" — отметил Хорохордин, которого цитирует оперштаб.
В регионе введен режим самоизоляции и обязательно ношение масок вплоть до особого распоряжения.
Ранее "Рамблер" писал о том, что в Крыму рассказали о «доносящих правду» туристах из-за границы.
Видео дня. Во сколько обойдется отдых в Сочи этим летом
Комментарии
Новости путешествий , Олег Хорохордин , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Все санатории превратятся в рассадники COVID-19»
«Все санатории превратятся в рассадники COVID-19»
В Крыму рассказали о «доносящих правду» туристах
В Крыму рассказали о «доносящих правду» туристах
Еще одна страна не будет принимать туристов из РФ
Еще одна страна не будет принимать туристов из РФ
«Границы России откроют в июле»
«Границы России откроют в июле»
Видео
Япония решила раздавать деньги туристам
00:26
Япония решила раздавать деньги туристам
Новости путешествий
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Япония заплатит туристам, лишь бы они приехали
00:26
Япония заплатит туристам, лишь бы они приехали
Новости путешествий
Когда Краснодарский край примет туристов
02:31
Когда Краснодарский край примет туристов
Новости путешествий
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
00:36
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
Новости путешествий
Во сколько обойдется отдых в Сочи летом 2020 года
04:48
Во сколько обойдется отдых в Сочи летом 2020 года
Новости путешествий
Эксперт рассказал о странностях правил авиаперевозок
11:19
Эксперт рассказал о странностях правил авиаперевозок
Новости путешествий
Куда полететь, когда закончится пандемия
00:55
Куда полететь, когда закончится пандемия
Новости путешествий
Российские авиакомпания обрушили цены на билеты
04:47
Российские авиакомпания обрушили цены на билеты
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение