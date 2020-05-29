Где находятся самые маленькие страны Европы 

На территории Европы есть крошечные суверенные государства. Их называют карликовыми. Такие страны сильно уступают своим европейским соседям по площади и численности населения. "Рамблер" рассказывает о самых маленьких из них.

Ватикан

Ватикан находится внутри Рима. Это самое известное карликовое государство в мире. А еще и самое маленькое: его площадь составляет всего 44 гектара. Население Ватикана — чуть больше 800 человек. Большинство из них — служители церкви. Независимым от Италии Ватикан стал в 1929 году. Получить гражданство, которое является временным и выдается папой, могут только сотрудники Ватикана и их семьи.

Сан-Марино

Республика Сан-Марино тоже окружена Италией. Ее площадь составляет 61 квадратный километр. Маленькое государство находится в горной местности: 80% территории — скальные массивы. В Сан-Марино 30 населенных пунктов. Считается, что это самое старое государство Европы. Оно было основано еще в 301 году.

Монако

Княжество Монако находится на побережье Средиземного моря. Город-государство граничит с Францией. Его площадь — около 200 гектаров. При этом Монако считается одной из самых густонаселенных стран планеты. По данным прошлого года, в нем живет 38 100 человек. Монако обрело известность благодаря казино, которое находится в районе Монте-Карло.

Лихтенштейн

Лихтенштейн — это немецкоязычное княжество, площадь которого составляет 160 квадратных километров. Небольшое государство расположено между Австрией и Швейцарией. Оно известно благодаря средневековым замкам и альпийскими ландшафтами.