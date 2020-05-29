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Популярные курорты нашли способы контролировать туристов на пляжах в период пандемии 

Мира Маркина 1 час назад
Курорты будут следить за туристами на пляжах
Фото: depositphotos.com
Испанские власти нашли новые способы контролировать соблюдение туристами социального дистанцирования на пляжах во время пандемии COVID-19.
По данным издания The Sun, мэр города-курорта Бенидорм Тони Перез поручил чиновникам разработать план по разделению пляжа на отдельные зоны для того, чтобы обеспечить социальное дистанцирование отдыхающих. Вдобавок к этому, входы на пляжи и количество людей будут контролировать с использованием современных технологий.
В Льорет-де-Маре, в свою очередь, пляжи разделили на секторы для туристов разных возрастов и социальных групп. Как отметил мэр города Жауме Дульсата, на них появятся специальные зоны для пенсионеров, семей и взрослых без детей. Кроме того, для обеспечения соблюдения правил на двух пляжах будут работать 30 сотрудников службы безопасности.
Тем временем власти города Таррагона ограничили время пребывания отдыхающих на пляжах в условиях пандемии. Местные чиновники призвали жителей находиться на пляжах не более трех часов, чтобы у всех была возможность позагорать и искупаться в море.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как вести себя на пляже.
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