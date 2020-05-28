Назван самый популярный вид отдыха после пандемии 

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Генсек Всемирной организации туризма при ООН Зураб Пололикашвили спрогнозировал резкое увеличение спроса на сельский туризм после пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает газета Handelsblatt.

Специалист предполагает, что данный вид путешествий затмит все остальные, поскольку туристы будут избегать мест скопления людей, включая пляжи и морские курорты.

"Будет бум путешествий в сельские районы. Испания уже сообщила о том, что 70 процентов от всех бронирований приходится на поездки в сельскую местность" — уточнил он.

По его словам, новая тенденция положительным образом повлияет на развитие непопулярных для туризма районов, простимулированных вкладываемыми иностранными гражданами средствами.

"Мы убеждены в том, что это долгосрочная тенденция, которая будет дополнительно стимулировать кризис из-за коронавируса" — добавил представитель ВОТ при ООН.

Пололикашвили также считает, что у отдыхающих должны появится новые приоритеты при выборе направления для отдыха. По мнению эксперта, туристы будут ориентироваться на качество местного здравоохранения.