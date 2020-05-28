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Любимый русскими курорт объявил о готовности принять туристов 

Мария Сергеева 2 часа назад
Любимый русскими курорт готовится принять туристов
Фото: depositphotos.com
Тунис, который ранее признавался любимым местом отдыха россиян, готовится открыть двери для иностранных туристов. Об этом сообщил представитель национального офиса по туризму Туниса в РФ Нажи Гуидера, передает "Интерфакс".
Согласно его словам, министр туризма и ремесел страны Мохамед аль Туми предложил снять ограничения для въездного туризма в конце июня.
"Благодаря продуманной политике в сфере здравоохранения Тунис оказался среди стран мира, которые показали наилучшие результаты в борьбе с COVID-19" — заметил Гуидера.
Представитель туристической отрасли также добавил, что министерство создало специальный лейбл Ready and Safe, по которому все объекты, принимающие туристы, должны будут соблюдать санитарные протоколы.
Отмечается, что отели в государстве могут открыться четвертого июня, и тогда же будет восстановлено передвижение между регионами Туниса ради возобновления внутреннего туризма.
Ранее "Рамблер" писал о том, какой запрет ждет авиапассажиров после пандемии.
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