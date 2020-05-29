Ростуризм оценил возможность выезда за рубеж

Ростуризм не ожидает возобновления поездок за границу этим летом. Об этом сообщает «Интерфакс» ссылкой на главу ведомства Зарину Догузову.

Она заявила, что сейчас нельзя назвать сроки возобновления международного туризма, так как россиян пока не готовы принимать за рубежом. Как только правительство убедится, что границы готовы к открытию, тогда никто не будет удерживать россиян от отдыха за рубежом.

Догузова добавила, что сейчас делается все возможное для организации отдыха внутри страны. По ее словам, наиболее популярными видами отдыха летом могут стать оздоровительный, активный и экотуризм. Кроме того, Ростуризм планирует запустить чартерные программы на нескольких направлениях, где их раньше не было.

Ранее Догузова сообщала, что российский туризм поэтапно начнет выходить из карантина с 1 июня. Она уточнила, что речь идет о большинстве российских регионов. В частности, могут открыться санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией, отели с коттеджным размещением и апарт-отели.

18 мая стало известно, что российской туристической отрасли может потребоваться до двух лет, чтобы восстановиться после пандемии коронавируса. Эксперты считают, что ограничения будут сниматься поэтапно. По их мнению, для начала можно восстановить перемещение путешественников между регионами России, наименее пострадавшими от коронавируса.