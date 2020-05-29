Курорты будут следить за туристами на пляжах

В Испании нашли новые способы контролировать соблюдение туристами социального дистанцирования на пляжах во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает газета The Sun.

По данным таблоида, мэр курортного города Бенидорм Тони Перез (Toni Perez) поручил чиновникам разработать план по разделению песка на участки, чтобы отдалить отдыхающих друг от друга и тем самым обезопасить от заражения. Входы на пляжи и количество людей будут контролировать с использованием современных технологий.

В Льорет-де-Маре (один из самых популярных курортов побережья Коста-Брава) пляжи разделили на секторы для туристов разных возрастов и социальных групп. По словам мэра города Жауме Дульсата (Jaume Dulsat), там появятся специальные зоны для пенсионеров, семей и взрослых без детей. Для обеспечения соблюдения правил на двух пляжах курорта будут работать более 30 сотрудников службы безопасности.

В свою очередь, власти города Таррагона решили ограничить время пребывания отдыхающих на пляжах в условиях пандемии. Местные чиновники призвали людей сократить время посещения до трех часов, чтобы у каждого была возможность позагорать и искупаться в море.

Ранее стало известно, что курорты Мадрида, Майорки и Канарских островов ввели на пляжах услугу предварительного бронирования мест. Разработчики считают, что система станет удобной и для отдыхающих, и для властей, которые смогут вести «пассивный контроль» за порядком в общественных местах после их открытия для местных жителей и туристов.

Кроме того, сообщалось, что на побережьях нескольких испанских курортов начали устанавливать специальные датчики, которые будут следить за количеством отдыхающих, а затем через приложения информировать людей о наиболее и наименее загруженных районах.