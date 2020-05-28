В мире резко вырос спрос на курортное жилье 

Количество бронирований жилья для отдыха на платформах краткосрочной аренды недвижимости резко выросло по всему миру. Данный показатель увеличился на 127 процентов по сравнению с апрелем 2020-го. Об этом говорится на сайте аналитической компании AirDNA.

Если в апреле число заказов не превышало 916 тысяч, то теперь оно перевалило за два миллиона. Это связано, в первую очередь, с ослаблением карантинных мер и открытием границ. Наибольшей популярностью пользуются даты в конце года — период рождественских праздников.

Рынок быстрее всего восстанавливается в таких городах Европы, как Ницца, Марсель (Франция), Берлин, Лион (Франция) и Неаполь (Италия) — в среднем спрос вырос здесь на 150-200 процентов. Но настоящий бум наблюдается в Новой Зеландии — только в одном курортном Куинстауне зафиксировали скачок до 960 процентов.

Ранее в Италии зафиксировали рост нерезидентов на рынке недвижимости. Риелторы наблюдали спрос на жилье в провинциях, граничащих с озерами. Эти районы были интересны покупателям из США, Германии, России, Швейцарии, Великобритании и Франции.