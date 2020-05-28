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Сколько сейчас стоит «отдых» в Крыму 

Диана Товсепова 3 часа назад
Курортный сезон в этом году тревожит практически всех. Отпуска у россиян остались под большим вопросом, но внимание к черноморским курортам в этом сезоне будет особенно пристальным.
Так, ни в Краснодарском крае, ни в Крыму не могут точно сказать, смогут ли они вообще в этом году полноценно принимать туристов. Пляжи и кафе закрыты, отели не открывают бронь, а приезжающих отправляют в обсерваторы.
Однако "Рамблер" разбирался, какие сейчас будут цены на жилье, если на полуострове все же удастся отдохнуть.
Так, в Крыму спрос на аренду квартир вырос на 7%, а на раенду домов — 3,4% относительно апреля 2020 года.
Цены на аренду квартир в Ялте в среднем снизились с 20 тысяч рублей в месяц в прошлом году до 18 тысяч. В Севастополе средняя цена на аренду по сравнению с маем 2019 года снизилась на тысячу рублей. Теперь там можно арендовать квартиру за 20 тысяч рублей.
А вот с домами на полуострове все сложнее. Например, в Севастополе пожить в отдельном доме обойдется в среднем в 150 тысяч рублей, а в Ялте цены доходят и до 500 тысяч рублей в месяц.
Из-за низкого спроса российские авиакомпании обрушили цены на перелеты в июне примерно на 10%. Перелет в Крым в июне, по сравнению с прошлым месяцем, средний чек снизился с 6,2 тыс. руб. до 3,4 тыс. руб., а вот в Сочи — с 3,9 тыс. руб. до 2,3 тыс. руб.
Несмотря на то, что в целом отдых в Крыму может стать дешевле, туристам радоваться не приходиться, потому как всем приезжающим придется провести 14 дней на карантине в обсерваторе.
При этом в Крыму, в отличие от Краснодарского края, собираются сделать пребывание в обсерваторе платным, чтобы россияне еще раз хорошо подумали, нужно ли им рисковать здоровьем и тратить лишнее время и деньги ради отдыха в крае, где все пока закрыто.
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