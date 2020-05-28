В поездах дальнего следования не будет соблюдаться рассадка пассажиров с учетом социальной дистанции, хотя ранее было сказано об обратном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Еще на 28 мая билеты продавались с учетом социальной дистанции, например, при наличии двух сидений в ряд место можно было купить только у окна, а в трехместном варианте блокировалось среднее. Теперь же, с 29 мая, билеты бронируются на любые места.

"На рейсы поездов дальнего следования отправлением после 28 мая открыта продажа на все места"

— ответили агентству в РЖД , добавив, что холдинг следует временным рекомендациям, утвержденным Минтрансом по согласованию с Роспотребнадзором

Отмечается, что компания начала продавать билеты на поезда дальнего следования с соблюдением социальной дистанции еще в апреле.