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Паре удалось выжить после 19 дней блуждания в глуши 

Мария Сергеева 3 часа назад
Паре удалось выжить после 19 дней блуждания в глуши
Фото: Twitter/Royal NZ Air Force
Туристы, отправившиеся в поход в новозеландский национальный парк Кахуранги, заблудились и смогли выбраться через 19 дней только благодаря спасателям. Об этом сообщает The Mirror.
Джессика и Дайон отправились в путешествие девятого мая, а через несколько дней стало понятно, что дорогу обратно они потеряли.
Нашли незадачливых туристов 27 мая, когда поисковый вертолет засек дым и двух людей, пытающихся привлечь внимание спасателей, размахивая руками. Транспортное средство доставило Джессику и Дайона в больницу, где у первой обнаружили растяжение спины из-за падения, а у мужчины — растяжение лодыжки.
По словам сестры путешественника, пара рада, что им удалось выжить в глуши. Родные туристов были счастливы узнать, что те выбрались живыми, и теперь близкие с нетерпением ждут, когда Джессика и Дайон расскажут о своем приключении.
Ранее "Рамблер" писал о том, что туристам в Японии заплатят за приезд в страну.
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