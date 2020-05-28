Паре удалось выжить после 19 дней блуждания в глуши 

Туристы, отправившиеся в поход в новозеландский национальный парк Кахуранги, заблудились и смогли выбраться через 19 дней только благодаря спасателям. Об этом сообщает The Mirror.

Джессика и Дайон отправились в путешествие девятого мая, а через несколько дней стало понятно, что дорогу обратно они потеряли.

Нашли незадачливых туристов 27 мая, когда поисковый вертолет засек дым и двух людей, пытающихся привлечь внимание спасателей, размахивая руками. Транспортное средство доставило Джессику и Дайона в больницу, где у первой обнаружили растяжение спины из-за падения, а у мужчины — растяжение лодыжки.

По словам сестры путешественника, пара рада, что им удалось выжить в глуши. Родные туристов были счастливы узнать, что те выбрались живыми, и теперь близкие с нетерпением ждут, когда Джессика и Дайон расскажут о своем приключении.