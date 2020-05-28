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Болгария заявила о готовности принимать туристов без справок 

Стелла Шмель 4 часа назад
Болгария заявила о готовности принимать приезжающих в страну туристов без справок и прочих ограничений, которые вводились некоторыми другими государствами для контроля распространения коронавируса. Как сообщает Ассоциация туроператоров России, в Болгарии путешественником не нужно будет проходить двухнедельный карантин.
По прибытию в страну туристы будут обязаны подписать документ, что ознакомлены с эпидемиологической ситуацией в стране и берут на себя полную ответственность. В случае, если у путешественника будет обнаружена коронавирусная инфекция, медицинская помощь будет оказана исключительно из личных средств или за счет страховки.
В июне Болгария планирует открыть границы с соседними странами. С середины месяца — со всеми государствами, входящими в Евросоюз.
Также Болгария ведет переговоры насчет открытия границ со странами со схожей эпидемиологической обстановкой. Местные власти также хотят восстановить чартерные рейсы.
Ранее "Рамблер" писал, что туристам в Японии заплатят за приезд в страну.
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Новости путешествий , Видео , ЕС
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