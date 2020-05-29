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22 июня откроют Алтай для туристов 

runews24.ru и ещё 5 1 час назад
22 июня откроют Алтай для туристов
Фото: runews24.ru
В республике Алтай продлили приостановку бронирования мест на турбазах и в домах отдыха до 22 июня. Соответствующие изменения в указ внес губернатор региона Олег Хорохордин.
Ранее туробъекты планировали открыть 1 июня, так как Алтайский край является туристическим регионом, который ежегодно посещают более 2 млн туристов.
Сейчас из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в регионе власти республики приняли решение перенести бронирование турбаз на вторую половину июня.
На данный момент в приоритете находится здоровье жителей. Как только эпидобстановка в регионе улучшится и республиканский Роспотребнадзор даст свое согласие на прием туристов, власти приступят к постепенному открытию турбаз.
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Новости путешествий , Олег Хорохордин , Роспотребнадзор
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