22 июня откроют Алтай для туристов 

В республике Алтай продлили приостановку бронирования мест на турбазах и в домах отдыха до 22 июня. Соответствующие изменения в указ внес губернатор региона Олег Хорохордин.
Ранее туробъекты планировали открыть 1 июня, так как Алтайский край является туристическим регионом, который ежегодно посещают более 2 млн туристов.
Сейчас из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в регионе власти республики приняли решение перенести бронирование турбаз на вторую половину июня.
На данный момент в приоритете находится здоровье жителей. Как только эпидобстановка в регионе улучшится и республиканский Роспотребнадзор даст свое согласие на прием туристов, власти приступят к постепенному открытию турбаз.