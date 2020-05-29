22 июня откроют Алтай для туристов 

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В республике Алтай продлили приостановку бронирования мест на турбазах и в домах отдыха до 22 июня. Соответствующие изменения в указ внес губернатор региона Олег Хорохордин

Ранее туробъекты планировали открыть 1 июня, так как Алтайский край является туристическим регионом, который ежегодно посещают более 2 млн туристов.

Сейчас из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в регионе власти республики приняли решение перенести бронирование турбаз на вторую половину июня.