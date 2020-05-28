«Платная тюрьма»: во что превращают Сочи на карантине 

Одним из самых сложных регионов в РФ с точки зрения применения ограничительных мер стал Краснодарский край. Все потому, что помимо сдерживания местных жителей в целях нераспространения коронавируса, властям пришлось решать, как приостановить потоки туристов, приезжающих из других регионов чтобы хоть как-то отдохнуть.

Сделать это оказалось не так уж просто, потому как российского туриста, по всей видимости, не остановит ни пандемия, ни реальный риск серьезно заболеть. Власти уже давно прекратили работу всех развлекательных заведений, кафе и ресторанов, запретили бронирование гостиниц и обеспечили помещение всех пребывающих на курорты в обсерваторы на 14 дней. Однако май показал, что есть те, которым и это не помеха.

Но курортные города сейчас далеко не такие как раньше. Максимум, что там разрешено, это прогулки недалеко от дома. Кафе и парки закрыты, пляжный отдых запрещен. При этом Роспотребнадзор подготовил для санаториев с медицинской лицензией целый ряд правил по безопасности.

Затем Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края опубликовало памятку для тех, кто хочет отдохнуть на Черном море в этом году. Новые правила шокировали и местных жителей, и тех, кто все-таки надеялся увидеть в этом сезоне пальмы.

Как выяснил "Рамблер", о спонтанных поездках "в Сочи на три ночи" с паспортом в руке и маленьким чемоданчиком придется забыть. Теперь к любой поездке надо будет готовиться, как к переезду на ПМЖ.

С 1 июня в регионе откроют несколько десятков санаториев с медлицензиями, но прибывающим туда при себе нужно будет иметь целый пакет документов:-паспорт, путевку или курсовку, номер брони или ваучер на проживание;-санаторно-курортную карту;-полис ОМС и ДМС (при наличии);-справку об отрицательном результате на коронавирус, полученную не позднее, чем за двое суток до отъезда.

При этом по приезду у всех отдыхающих будут измерять температуру, во всех закрытых помещениях нужно будет находиться в маске, а в одном номере может быть заселена только одна семья или один человек.

Если в регионе откроются заведения общепита, то за столом может быть только один человек за исключением членов семьи проживающих в одном номере.

Стоит отметить, что закрыты будут и бассейны, фитнес-залы и спа-комплексы. Так будет выглядеть отдых в Сочи в этом сезоне: ни пляжей, ни кафе, ни парков. Пользоваться можно только солнцем.

"Потерпим до следующего лета"

Конечно, реакция россиян на карантинные правила отдыха не заставила себя ждать. Некоторые уже поразмыслили, во что им выльется такой отпуск.

"Сейчас позвонила узнала — в Воронеже анализ стоит 3000. Мы едем втроём… 15000 билеты, 10000 анализы… вообще бред! Я сдала дома анализ, потом сутки еду непонятно с кем в поезде… занавес"

"Раньше в Сочи едешь, плавки купил и все… А сейчас кейс документов и баул масок с собой тащить… Купаться в маске… Эт перебор…"

"Чем тогда отличается нахождение в обсерваторе, от отдыха на таких условиях? Пляжи закрыты, бассейны закрыты, с территории не выходить, ни к кому не подходить…"