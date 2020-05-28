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«Все санатории превратятся в рассадники COVID-19» 

TourDom 1 час назад
«Все санатории превратятся в рассадники COVID-19»
Фото: TourDom
Глава Крыма Сергей Аксёнов вступился за местный гостиничный бизнес. На своей странице в Фейсбуке он разместил сообщение о том, что Крым обратился в правительство РФ с просьбой исключить несколько требований, которые содержатся в рекомендациях ведомства по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии.
«Мы понимаем, что эти требования невыполнимы для большинства организаций», — написал он.
В частности, речь идет об обязательном тестировании на коронавирус — как для сотрудников санаториев и отелей, так и для туристов, приезжающих в регион; о необходимости в случае выявления зараженного COVID-19 превращать объект размещения в обсерватор и соблюдении социальной дистанции на пляжах.
По словам главы Республики, сейчас все ждут решения федерального центра. Представители курортного бизнеса в течение двух дней могут сообщить, какие еще моменты и требования Роспотребнадзора, на их взгляд, являются невыполнимыми и мешают возобновлению работы предприятий. Предложения нужно направить в Министерство курортов и туризма РК, во все официальные представительства минкурортов в социальных сетях.
Судя по первым комментариям под постом Сергея Аксёнова, многие поддержали его решимость защитить гостиничный бизнес от излишних требований безопасности в связи с COVID-19. Хотя совсем недавно он заявлял, что не стоит рассчитывать на возобновление межрегионального туризма и что вероятность туристического сезона низкая.
«Весь Крым и магазины, и все, живут с доходов отелей, которые потом живут на доходы за эти три месяца весь год. Наконец полностью поддерживаю Аксёнова», — комментирует один из подписчиков аккаунта главы Крыма.
Другой пользователь объясняет, почему невыполнимы требования Роспотребнадзора:
«В малых городах России нет возможности пройти такое тестирование. Туристы из-за этого отказываются от ранее забронированных поездок и отказываются покупать новые. Чтобы тестировать всех приезжих и персонал, не хватит никаких лабораторий».
Однако немало оказалось тех, кто протестует против снижения требований к безопасности: «В попытке спасти курортный сезон вы перехватите пальму первенства по зараженным у Москвы, т. к. заразу к нам повезут со всей страны. А учитывая, что тестирование приезжающих туристов вы просите отменить, все санатории превратятся в рассадники COVID-19, где перезаражаются и отдыхающие, и персонал. А последние разнесут его уже среди местного населения. Неужели вспышки заболевания на круизных лайнерах (где инфекция ходила по кругу и карантин можно было продлевать бесконечно) вас ничему не научили? Санатории — это те же закрытые сообщества, где все контактируют со всеми».
Один из комментаторов предлагает вообще кардинальные меры:
«Кто из владельцев гостиниц не может соблюсти условия по тестированию, пусть в этом году не работает. Кто хочет приехать без справки об отсутствии коронавируса, пусть сидит дома или отдыхает в другом месте. Иначе можно сорвать сезон полностью. Подготовить лаборатории и тесты вы должны заранее, это ваша задача, если не для въезжающих, то для больных, которых будет еще больше, ведь заразятся и жители Крыма».
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Новости путешествий , Сергей Аксенов , Правительство РФ , Роспотребнадзор
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