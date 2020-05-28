«Все санатории превратятся в рассадники COVID-19» 

Глава Крыма Сергей Аксёнов вступился за местный гостиничный бизнес. На своей странице в Фейсбуке он разместил сообщение о том, что Крым обратился в правительство РФ с просьбой исключить несколько требований, которые содержатся в рекомендациях ведомства по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии.

«Мы понимаем, что эти требования невыполнимы для большинства организаций», — написал он.

В частности, речь идет об обязательном тестировании на коронавирус — как для сотрудников санаториев и отелей, так и для туристов, приезжающих в регион; о необходимости в случае выявления зараженного COVID-19 превращать объект размещения в обсерватор и соблюдении социальной дистанции на пляжах.

По словам главы Республики, сейчас все ждут решения федерального центра. Представители курортного бизнеса в течение двух дней могут сообщить, какие еще моменты и требования Роспотребнадзора , на их взгляд, являются невыполнимыми и мешают возобновлению работы предприятий. Предложения нужно направить в Министерство курортов и туризма РК, во все официальные представительства минкурортов в социальных сетях.

Судя по первым комментариям под постом Сергея Аксёнова, многие поддержали его решимость защитить гостиничный бизнес от излишних требований безопасности в связи с COVID-19. Хотя совсем недавно он заявлял, что не стоит рассчитывать на возобновление межрегионального туризма и что вероятность туристического сезона низкая.

«Весь Крым и магазины, и все, живут с доходов отелей, которые потом живут на доходы за эти три месяца весь год. Наконец полностью поддерживаю Аксёнова», — комментирует один из подписчиков аккаунта главы Крыма.

Другой пользователь объясняет, почему невыполнимы требования Роспотребнадзора:

«В малых городах России нет возможности пройти такое тестирование. Туристы из-за этого отказываются от ранее забронированных поездок и отказываются покупать новые. Чтобы тестировать всех приезжих и персонал, не хватит никаких лабораторий».

Однако немало оказалось тех, кто протестует против снижения требований к безопасности: «В попытке спасти курортный сезон вы перехватите пальму первенства по зараженным у Москвы, т. к. заразу к нам повезут со всей страны. А учитывая, что тестирование приезжающих туристов вы просите отменить, все санатории превратятся в рассадники COVID-19, где перезаражаются и отдыхающие, и персонал. А последние разнесут его уже среди местного населения. Неужели вспышки заболевания на круизных лайнерах (где инфекция ходила по кругу и карантин можно было продлевать бесконечно) вас ничему не научили? Санатории — это те же закрытые сообщества, где все контактируют со всеми».

Один из комментаторов предлагает вообще кардинальные меры: