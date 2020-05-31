Как можно попасть в Северную Корею 

КНДР — одна из самых закрытых стран мира с жестким политическим режимом. «Рамблер» расскажет, что нужно для того, чтобы попасть в Северную Корею.

На самом деле, попасть в эту страну не сложнее, чем в Турцию. Более того, власти Северной Кореи ждут у себя туристов. Однако в КНДР нельзя въехать самостоятельным путешественникам. Посетить эту страну можно только в составе организованной группы, купив тур в одном из аккредитованных властями Северной Кореи агентстве (в России их только два).

Проще всего добраться до КНДР можно авиарейсом Пекин — Пхеньян. Если вы путешествуете из Москвы, то можете на самолете или поезде приехать во Владивосток. Далее сделать пересадку на поезд до Уссурийска, а затем на поезд до Пхеньяна.

Все экскурсионные маршруты в Северной Корее ограничиваются местными достопримечательностями и крупными магазинами. Фотографировать большинство объектов запрещено.

Несколько советов для тех, кто решит отправиться в путешествие в КНДР:

Возьмите с собой как можно больше наличных, потому что карты в Северной Корее не принимают. Иностранцам можно расплачиваться только долларами, евро и китайскими юанями.

Интернета в КНДР почти что нет. Если будет нужна связь, что в аэропорту вам предложат заполнить декларацию на мобильный телефон и купить локальную сим-карту.

В качестве сувениров категорически запрещено вывозить агитплакаты, портреты вождя и партийные ленточки. В Северное Корее это тяжкое преступление. Так, в 2016 году за партийный агитплакат власти КНДР отправили американского студента Отто Вомбиера в местную тюрьму. На родину Отто вернулся, будучи в коме, а позже скончался в больнице. Что было перед этим — загадка.

Если не пытаться убежать из отеля или от гидов, не рвать символику, не осквернять вождей и соблюдать другие законы и правила страны, то ваше путешествие пройдет хорошо.