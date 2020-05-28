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Болгария будет принимать туристов без ограничений 

Версия и ещё 7 56 минут назад
Болгария будет принимать туристов без ограничений
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Болгария заявила о готовности осуществлять прием иностранных туристов без ограничений, которые были введены некоторыми государствами на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующая информация приводится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) .
В частности, прибывающих в Болгарию туристов планируют освободить от необходимости предъявлять справку с результатами анализа на наличие коронавируса, а также проходить 14-дневный карантин по прибытии в страну.
В то же время путешественникам предложат заполнить декларацию о том, что они уведомлены об эпидемиологической ситуации в стране и согласны с данными условиями. Помимо этого, если у туриста будет обнаружена коронавирусная инфекция, медицинская помощь ему будет оказываться за счет страховки или личных средств.
Сообщается, что с начала июня Болгария намерена открыть границы с соседними государствами, а с середины месяца со странами, входящими в Евросоюз. Кроме того, болгарские власти проводят переговоры со странами с такой же эпидемиологической ситуацией о восстановлении чартерных авиарейсов.
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Новости путешествий , Ассоциация туроператоров России , ЕС
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