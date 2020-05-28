Болгария будет принимать туристов без ограничений 

Болгария заявила о готовности осуществлять прием иностранных туристов без ограничений, которые были введены некоторыми государствами на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующая информация приводится на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР)

В частности, прибывающих в Болгарию туристов планируют освободить от необходимости предъявлять справку с результатами анализа на наличие коронавируса, а также проходить 14-дневный карантин по прибытии в страну.

В то же время путешественникам предложат заполнить декларацию о том, что они уведомлены об эпидемиологической ситуации в стране и согласны с данными условиями. Помимо этого, если у туриста будет обнаружена коронавирусная инфекция, медицинская помощь ему будет оказываться за счет страховки или личных средств.