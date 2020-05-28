Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Описаны новые ограничения для пассажиров самолетов после пандемии коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 8 часов назад
Описаны новые ограничения для пассажиров самолетов
Фото: Globallookpress.com
Пассажиры самолетов не смогут меняться местами по своему усмотрению на борту воздушного судна после спада пандемии коронавируса. О новых ограничениях рассказали в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), пишет Independent.
По мнению экспертов организации, путешественникам в процессе авиаперелета следует находиться строго в креслах, указанных в посадочном талоне. Предполагается, что члены экипажа будут выявлять нарушителей таких требований и отправлять их на назначенные в процессе регистрации места.
Таким образом, поясняют специалисты, упростится идентификация пассажиров, которые оказались в непосредственном контакте с возможными носителями COVID-19.
«Быстрый доступ к данным о местонахождении авиапассажиров чрезвычайно важен для успеха и эффективности операций по отслеживанию контактов», — подчеркнули в Агентстве по авиационной безопасности Европейского Союза (EASA).
20 мая сообщалось, что в будущем туристы могут столкнуться с более частыми задержками рейсов, а также другими жесткими ограничениями при путешествиях на самолетах. Так, чтобы предотвратить распространение вирусов, авиакомпаниям придется прибегнуть к дополнительной дезинфекции лайнеров после каждого полета.
Видео дня. На видео попал взлет самого тяжелого в мире самолета
Последние новости
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» «Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» В Twitter объяснили маркировку сообщений Трампа как недостоверных В Twitter объяснили маркировку сообщений Трампа как недостоверных В России предсказали болезни из-за масок и перчаток В России предсказали болезни из-за масок и перчаток
Комментарии 1
Новости путешествий , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван самый выгодный способ добраться до Кубани
Назван самый выгодный способ добраться до Кубани
Еще одна страна отказалась пускать россиян
Еще одна страна отказалась пускать россиян
Россияне назвали допустимую цену на отдых в пандемию
Россияне назвали допустимую цену на отдых в пандемию
Япония заплатит туристам за посещение страны
Япония заплатит туристам за посещение страны
Видео
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
00:36
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
Новости путешествий
Во сколько обойдется отдых в Сочи летом 2020 года
04:48
Во сколько обойдется отдых в Сочи летом 2020 года
Новости путешествий
Эксперт рассказал о странностях правил авиаперевозок
11:19
Эксперт рассказал о странностях правил авиаперевозок
Новости путешествий
Куда полететь, когда закончится пандемия
00:55
Куда полететь, когда закончится пандемия
Новости путешествий
Российские авиакомпания обрушили цены на билеты
04:47
Российские авиакомпания обрушили цены на билеты
Новости путешествий
Как мы будет летать на самолётах после эпидемии
06:30
Как мы будет летать на самолётах после эпидемии
Новости путешествий
Власти Испании объявили, когда впустят туристов
00:39
Власти Испании объявили, когда впустят туристов
Новости путешествий
Названы самые опасные водоёмы планеты
11:22
Названы самые опасные водоёмы планеты
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение