«Я была похоронена заживо» 

Путешественница Тэрра Роам поставила мировой рекорд, став первой женщиной, которая в одиночку прошла пешком всю Австралию. В пути ей неоднократно приходилось сталкиваться с трудностями, но все же удалось завершить начатое. Искательница приключений рассказала, что привело ее к такому образу жизни и как однажды она буквально была похоронена заживо из-за мощной снежной бури в горах. «Лента.ру» публикует историю ее выживания в рамках цикла на основе подкастов «Дневники диких путешественников», созданных австралийцем Аароном Шэнксом.

Первая причина — это я

Стать первой женщиной, которая без какой-либо поддержки прошла всю Австралию, не было моей целью до тех пор, пока я не преодолела половину пути. Сперва мне просто хотелось прогуляться по нашей стране, увидеть как можно больше красивых мест, и идти одной было самым практичным способом. Но в какой-то момент со мной связались СМИ. «Должно быть, вы первая женщина, которая проделает такой путь в одиночку и без вспомогательных транспортных средств», — сообщили журналисты. Тогда я и задумалась о назначении моего путешествия. Хотя, по правде говоря, страсть к приключениям началась задолго до этого.

С самого детства, сколько себя помню, я всегда увлекалась странствиями. В 12 лет мне в руки попала книга Робин Дэвидсон «Следы» — о ее экспедиции из Алис-Спрингс на западное побережье Австралии с верблюдами и ее собакой. То, как она писала о своем одиночестве и единении с природой, сильно резонировало с моим внутренним мироощущением, и с тех пор я знала, что хочу заниматься чем-то похожим.

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В 1988 году, когда мне исполнилось 16, мы с семьей переехали в горы и стали жить вблизи национального парка Косцюшко, который буквально стал нашим задним двором. Почти каждый день я гуляла там среди вздымающихся каменных глыб и чувствовала себя в горах как дома. А главными учителями в моей жизни были дедушка и школьный преподаватель по географии.

Первый объяснил мне, как правильно пользоваться компасом, как определять стороны света без каких-либо приборов (так что сейчас я могу наверняка сказать, где находится север или юг — по наитию). Второй научил пользоваться картами и читать природу с листа. Во время школьных экспедиций географ рассказывал, на какие именно вещи стоит обращать внимание в походе: реки, погоду, геологию и так далее. И стоило мне сдать выпускные экзамены, я тут же пустилась в свое первое путешествие.

С тех пор я исследую мир больше 30 лет. В моей жизни было много всего — странствия с цыганами, работа на кораблях у берегов Австралии и в Персидском заливе, путешествие с театральной труппой по Океании; я была инструктором по парусному спорту, пожарным, учителем английского в Бангкоке, спасателем, гидом и барменом. В течение всей своей жизни я использовала любую возможность познать другие культуры и дикую природу и часто оказывалась в опасных ситуациях, но однажды моя жизнь буквально повисла на волоске от смерти. И даже несмотря на то, что к тому времени я была опытным путешественником, ряд ошибок едва не стоил мне существования на нашей прекрасной планете.

Золотые правила

В своих поездках, если можно их так называть, я никогда не пользуюсь арендой жилья, вместо этого беру с собой палатку. Меня пугает мысль о том, что придется быть привязанной к какому-то конкретному месту: я начинаю чувствовать себя плохо физически и морально, потому что постоянно испытываю тягу к новым ощущениями и исследованиям. Если я останавливаюсь в горах или в окружении дикой природы, то всегда перемещаю свою палатку раз в одну-две недели, чтобы ни в коем случае не навредить окружающей среде и диким животным.

Помимо двухместной всесезонной палатки в моем арсенале есть термоковрик, спальный мешок, небольшая переносная библиотека, пара комплектов запасной одежды и все принадлежности для готовки. Я проводила очередной зимний сезон в горах национального парка, пока погода не решила внести свои коррективы. Сейчас, рассказывая эту историю знакомым или друзьям, я считаю себя счастливицей.

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Мне казалось, что, будучи опытным путешественником, я изучила все приемы выживания. Я знала, где и как установить палатку, чем защитить ее от ветра и что делать в беде. К слову, если речь идет о зимнем кемпинге, то при фиксации жилья лучше использовать так называемый метод дэд-мэн — в таком случае палатка точно не скатится вниз по скользящему снегу.

Его суть заключается в том, чтобы закрепить оттяжки не колышками, а палкой средней толщины, которую нужно закопать под снег и затем примять ногами. Таким образом вашу крышу над головой не снесет даже самый сильный шторм. В тот день я следовала всем правилам и даже возвела снежную стену рядом, чтобы палатку не сдуло ветром.

И грянул шторм

Когда по радио передали, что на парк надвигается мощная буря, я не придала этому никакого значения. «Подумаешь, мы столько передряг и штормов уже пережили! Нас ничем не напугаешь. Наверняка СМИ опять преувеличивают масштабы катастрофы», — подумала я. И даже несмотря на обеспокоенность друзей и звонки членов семьи решила не двигаться с места. К тому же родственники и пара знакомых, а также сотрудник парка знали мою точную геолокацию.

На тот момент мой кров был расположен идеально: с одной стороны его перекрывали гигантские камни, с другой — снежная стена. Я была уверена в своей безопасности. Вдобавок тем утром стояла просто чудесная погода — яркое солнце буквально обжигало лицо, в небе не виднелось ни единого облака. Ну разве может что-то плохое случиться в такой ясный день?

Однако к часу дня все начало меняться. Сперва ветер разогнался до скорости 25 километров в час, затем усилился вдвое, а в конце концов его скорость достигала 80 километров в час. Начался жуткий шторм, и природа быстро указала мне на все мои ошибки. Метель в считаные секунды сравняла мою защитную стену с остальным снегом. Ведь ветер мел снег не с одной стороны и даже не с двух — он поднимал белые сухие крупицы и хаотично разбрасывал их повсюду. Я недооценила силу бури и расположилась в неправильном месте. Моя палатка очень скоро начала тонуть в сугробе.

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Периодически я старалась выходить наружу, чтобы расчистить снег, но стихия была сильнее меня: спустя несколько часов стенки палатки перестали выдерживать и начали вдавливаться внутрь. Тогда я снова выбежала на улицу, стала откапывать свое жилье с новой силой, и внезапно перед глазами все поплыло.

Вы когда-нибудь слышали о гипотермии? Это состояние организма, при котором температура тела падает ниже, чем требуется для поддержания нормального обмена веществ. Проще говоря, переохлаждение. В этом состоянии, пока тело продолжает терять температуру, организм начинает постепенно отключать внутренние органы, чтобы ее сохранять. Так постепенно человек теряет сознание, а затем погибает

Именно это случилось со мной. Первая стадия гипотермии. Мозг начал воспроизводить все происходящее в замедленном режиме, словно кто-то добавил к моему зрению эффект слоу-моушн. В какой-то момент я даже забыла, где нахожусь, и перестала понимать, как оказалась посреди снежной бури.

Приведя себя в чувства, я забралась обратно в палатку и обнаружила, что внутри все покрыто снегом. Каким-то чудесным образом мне удалось прийти в себя, перестать дрожать и согреться. Мне очень повезло, поскольку спальный мешок оставался теплым, несмотря на то, что повсюду был лед. Так я заснула крепче, чем когда-либо. Мой организм очень сильно ослаб.

Снежная могила

«Господи, я же похоронена заживо!» — открыв глаза в шесть утра следующего дня, я вздрогнула от ужаса. Вокруг стояла гробовая тишина. Ни ветра, ни птиц, ни шороха — ничего не было слышно. Я высунула голову из спального мешка и поняла, что палатка сжалась под давлением снега настолько, что буквально превратилась в кокон размером с меня. Чтобы пошевелиться, приходилось ерзать из стороны в сторону. У меня началась паника.

«Сколько времени я проспала? Что происходит снаружи? На какой я глубине? Как мало кислорода у меня осталось?» — вопросы сыпались в мою голову сами собой, страх нарастал. Нельзя было терять ни секунды, ведь каждое мгновение я оказывалась все глубже под снегом, и в любой момент у меня мог закончиться воздух. Я разгребла немного места внутри, откопала среди прочего хлама свой рюкзак и… открыла дверь.

Снег тут же повалился на меня и засыпал все вокруг. К счастью, с собой у меня была небольшая лопата как раз для таких случаев, и я судорожно начала копать вверх, чтобы спасти свою жизнь. В такие моменты (и те, кто оказывался в ситуациях, близких к смерти, меня поймут) мозг резко переключается на режим выживания и перестает думать рационально.

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Снег был рассыпчатым и очень мягким, он летел мне в лицо и засыпался в одежду, но облегчением было то, что я видела свет сквозь сугробы. Значит, меня засыпало примерно на полтора метра. Нужно было продолжать копать тоннель во что бы то ни стало. И я копала как умалишенная.

Оказавшись наверху, я снова испытала ужас — одинокая женщина без поддержки оказалась посреди белоснежной пустыни, в бреду. Без промедления я начала двигаться вперед. Моей главной целью было найти хоть какое-то сооружение и укрыться там от холода и пронизывающего ветра. В моей голове даже не возникало мысли о том, что я не справлюсь. Но идти по рыхлому снегу было очень тяжело. Буквально плывя среди сугробов и периодически проваливаясь, я прошла около километра и поняла, что больше не могу.

Я провалилась в очередную дыру. Достаточно глубокую. И, оказавшись на ее дне, вдруг подумала: «Здесь тепло, уютно, нет ветра. Мне нужен отдых. Я его заслужила. Ничего страшного не случится, если я немного тут посижу». Именно так мозг обманывает вас при гипотермии. И самое важное — вовремя научиться это распознавать. Я резко вскочила и начала ругать саму себя: «Ты с ума сошла!? Никакого отдыха! Вперед! Иди вперед и не останавливайся!»

«Мой труп травмирует его навсегда»

Но очередной коварный сугроб поджидал меня спустя несколько метров. Я снова провалилась и… сдалась. Облокотившись на снег, я начала проваливаться в сон. Ветер постепенно засыпал меня белыми хлопьями. «Я умру, но ведь в этом нет ничего страшного. Смерть — неотъемлемая часть жизни, всем приходится с нею столкнуться рано или поздно», — успокаивал меня мозг. Как вдруг мне стали представляться ужасные картины.

А что если меня найдет маленький мальчуган, который будет кататься на лыжах? Вдруг он переедет мою руку или увидит торчащую из-под сугроба красную куртку? Мой труп травмирует его навсегда. Своей смертью я испорчу жизнь безобидному мальчишке! Нельзя этого допустить. Я должна встать. Встать и найти чертов дом

Мельчайшее движение давалось мне с невероятным усилием. Я уговаривала себя на каждый шаг и каждый миллиметр пройденного пути и, судя по всему, своим рвением заслужила спасение. На горизонте показалось темное пятно. Это было здание. В трехстах метрах от меня стояло здание!

Я подбежала и увидела на двери название и номер. Мой мозг настолько плохо соображал, что я забыла о телефоне в моем рюкзаке. Но как только перед моими глазами всплыл номер, я тут же вспомнила о нем и дрожащими руками начала нажимать на кнопки. «Чрезвычайная ситуация… у меня гипотермия… гипотермия… гипотерм…» — все, что я успела произнести до того, как аккумулятор сел. Это было последней каплей. Я даже не знала, снял ли кто-нибудь трубку, потому что мои уши были обморожены, и я не слышала ничего, кроме ветра.

Перед глазами стояла белая пелена. Сил держаться на ногах не осталось, и я начала сползать по стенке. Надежды больше не оставалось. Ветер перестал обдувать меня, и я сделала худшее, что можно было сделать при гипотермии, — заснула.

Урок на всю жизнь

Чья-то рука коснулась моего плеча. Затем меня подхватили под руки и потащили к скутеру. Все еще не понимая, что происходит, я пыталась брыкаться, махать кулаками и кричать. Но сопротивляться не было необходимости: за мной пришли спасатели. Они быстро погрузили мое бездыханное тело на скутер и отвезли к врачу, который накормил меня брауни и дал сладкого чаю, чтобы поднять уровень сахара в крови.

Так я чудом осталась жива и по сей день благодарю того доктора и сотрудника парка, что вытащили меня из предсмертного состояния. В госпитале было тепло, сухо и безопасно. Я осталась там на пару дней, а когда буря стихла, вернулась в горы, чтобы откопать свою палатку.

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Конечно, она оказалась непригодна к использованию, но, как бы то ни было, я рада, что все это случилось со мной. После таких ситуаций начинаешь чувствовать себя супергероем, а главное — учишься на своих ошибках. С тех пор я пообещала себе, что никогда не буду пренебрежительно относиться к прогнозам погоды и буду прислушиваться к советам друзей, которые беспокоятся за мою жизнь.

И сейчас я рассказываю эту историю не для того, чтобы напугать людей и заставить их бояться путешествовать в одиночку. Напротив, своим примером я хочу показать, что из любой ситуации можно найти выход и к каждому своему путешествию следует подходить ответственно, заранее готовясь ко всем возможным форс-мажорным ситуациям.