В России снизили цены на авиабилеты 

В России почти в три раза снизились цены на авиабилеты в июне. Исследование провел сервис бронирования Biletix.

Так, средняя стоимость авиабилетов на внутренние рейсы на июнь — 3 736 рублей. В то время как в прошлом году их цена составляла 11 406 рублей.

Согласно проведенному исследованию, это характерно только для начала лета. В конце сезона стоимость авиабилетов на рейсы по России практически вернется к докризисным показателям. В августе 2020-го разница составит всего 18 процентов. Если в прошлом году билеты стоили в среднем 16 610 рублей, то в этом — 13 690.

Подобная тенденция коснется наиболее популярных направлений, считают эксперты. Например, билеты в Сочи на июнь стоят 2 825 рублей. В августе цена поднимется до 8400 рублей.