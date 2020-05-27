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В России снизили цены на авиабилеты 

Анастасия Иванова 1 час назад
В России снизили цены на авиабилеты
Фото: depositphotos.com
В России почти в три раза снизились цены на авиабилеты в июне. Исследование провел сервис бронирования Biletix.
Так, средняя стоимость авиабилетов на внутренние рейсы на июнь — 3 736 рублей. В то время как в прошлом году их цена составляла 11 406 рублей.
Согласно проведенному исследованию, это характерно только для начала лета. В конце сезона стоимость авиабилетов на рейсы по России практически вернется к докризисным показателям. В августе 2020-го разница составит всего 18 процентов. Если в прошлом году билеты стоили в среднем 16 610 рублей, то в этом — 13 690.
Подобная тенденция коснется наиболее популярных направлений, считают эксперты. Например, билеты в Сочи на июнь стоят 2 825 рублей. В августе цена поднимется до 8400 рублей.
Ранее "Рамблер" сообщал, что эксперт предсказал открытие российских границ летом.
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