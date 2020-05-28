Япония заплатит туристам за посещение страны 

Правительство Японии планирует ввести специальные ваучеры для туристов на сумму 185 долларов (20 тысяч иен или 13 тысяч рублей) в день. Таким образом власти хотят помочь пострадавшей из-за эпидемии коронавируса туристической сфере, пишет агентство Kyodo News.

Отмечается, что такие субсидии помогут путешественникам покрыть до половины суточных расходов. Чеки будут принимать в кафе, ресторанах и магазинах. Траты на перелет с их помощью покрываться не будут. Всего на программу планируют выделить 1,35 триллиона иен (12,5 миллиарда долларов или 660 миллиардов рублей).

«Ожидается, что инициатива начнет действовать в конце июля. Чтобы получить субсидии, нужно забронировать отель (сюда относятся и традиционные гостиницы рёкан) напрямую или с помощью японских туристических агентств», — поясняет Kyodo News. Пандемия COVID-19 больно ударила по туризму в стране не только из-за снижения привычного турпотока, но и из-за отмены Олимпиады в Токио.

Ранее сообщалось, что власти Японии выделят на стимулирование экономики порядка 2,18 триллиона долларов, что составляет треть от всего ВВП страны. Это станет одним из крупнейших пакетов помощи в мире.