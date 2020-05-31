Как изнутри выглядит частный VIP-поезд 

У многих людей есть неприятные воспоминания о путешествии в поездах из-за большого количества людей и отсутствия личного пространства. Существуют и другие варианты для тех, кому не жалко денег для своего комфорта. "Рамблер" узнал, как внутри выглядит VIP-поезд "Мегаполис".

Состав ходит по одному маршруту из Москвы в Санкт-Петербург с остановкой в Твери. В нем 16 вагонов, включая вагон-ресторан. Есть купе и СВ, но большого внимания заслуживает то, как он выглядит внутри.

Поезд оформлен в синих и оранжевых цветах. Вагон с купе практически не отличается от обычных, но на фотографиях выглядит в разы комфортнее и уютнее. В стоимость проезда в купе входит набор гигиенических принадлежностей и набор питания, но, судя по описаниям, он более скромный, чем предлагают в СВ.

@poezd_megapolis

В вагонах СВ расположены зеркала, фирменные подушки и оранжевые полтенца. Возле каждого места есть розетки и разъемы USB. В стоимость проезда входит чай, кофе, набор гигиенических принадлежностей, тапочки и перекус. В набор продуктов входят фрукты, сыр, колбаса и лососевая икра. Также к спальному месту можно заказать завтрак.

@poezd_megapolis

Отдельного внимания заслуживает вагон-ресторан с ярким оформлением и широким меню. Конечно, кулинарных изысков на поезде нет, но варианты обедов, завтраков и ужинов значительно отличаются от того, что есть в обычных поездах.