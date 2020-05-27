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В России в разы снизились цены на авиабилеты 

Lenta.ru и ещё 4 3 часа назад
В России в разы снизились цены на авиабилеты
Фото: «Коммерсантъ»
Цены на авиабилеты в России в июне снизились почти в три раза в сравнении с прошлым годом. Об этом говорится в исследовании сервиса бронирования билетов Biletix, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
В начале лета средняя стоимость билетов на внутренние рейсы оказалась втрое ниже, чем в то же время в 2019 году (3 736 рублей против 11 406 рублей). Однако, согласно данным сервиса, к концу сезона стоимость авиаперелетов по России почти вернется к докризисным показателям. Так, в августе разница составит всего 18 процентов (в среднем, 13 690 рублей против 16 610 рублей).
Как отметили аналитики, тенденция коснется всех наиболее популярных направлений. К примеру, средняя стоимость билетов туда и обратно в Сочи в июне составит 2825 рублей, а в августе — 8400 рублей, в Симферополь — 3406 и 14 241 рублей, в Краснодар — 4074 и 8314 рублей, в Калининград — 3396 и 13 610 рублей соответственно.
Ранее стало известно, что россияне массово запланировали летний отдых на море вопреки пандемии коронавируса. Как свидетельствует статистика продаж авиабилетов, самыми востребованными курортными городами оказались Сочи, Анапа и Симферополь.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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