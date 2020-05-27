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Назван самый выгодный способ добраться до курортов Кубани в период пандемии 

Мира Маркина 2 часа назад
Эксперты Ассоциации туроператоров России назвали самый выгодный способ добраться до курортов Кубани в период пандемии. По мнению специалистов, лучше всего для передвижений подойдет самолет.
По данным экспертов, авиабилеты по большинству направлений стоят примерно в два раза дешевле, чем билеты на поезда по тем же маршрутам.
Так, поездка из Москвы в Сочи туда-обратно обойдется в 6750 рублей на поезде и 3148 рублей на самолете по минимальному тарифу. При этом стоимость авиаперелета из столицы в Анапу будет стоить как минимум 3498 рублей, в то время как билет на поезд обойдется в 11 тысяч.
В данный момент открыты продажи билетов на курорты Краснодарского края с начала и середины июня. Регулярные перелеты до Сочи и Анапы доступны также из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Самары и Уфы.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, что происходит на Кубани, где туристы сбегают из обсерваторов.
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Новости путешествий , Видео , Ассоциация туроператоров России
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