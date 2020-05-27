Эксперты Ассоциации туроператоров России назвали самый выгодный способ добраться до курортов Кубани в период пандемии. По мнению специалистов, лучше всего для передвижений подойдет самолет.

По данным экспертов, авиабилеты по большинству направлений стоят примерно в два раза дешевле, чем билеты на поезда по тем же маршрутам.

Так, поездка из Москвы в Сочи туда-обратно обойдется в 6750 рублей на поезде и 3148 рублей на самолете по минимальному тарифу. При этом стоимость авиаперелета из столицы в Анапу будет стоить как минимум 3498 рублей, в то время как билет на поезд обойдется в 11 тысяч.

В данный момент открыты продажи билетов на курорты Краснодарского края с начала и середины июня. Регулярные перелеты до Сочи и Анапы доступны также из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Самары и Уфы.