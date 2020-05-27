Председатель Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко предсказал открытие российских границ на своей странице в Facebook.

По мнению специалиста, нельзя утверждать, что летом границы будут по-прежнему закрыты:

«Границы откроют в июле. Ожидаю регулярные рейсы в столицы. Вначале по возвращении — карантин, потом — снимут. Чартеры начнут отправляться 5–10 сентября. Готов поспорить на коньяк, что будет так»,

— подчеркнул Давыденко.

В беседе с порталом TourDom.ru эксперт пояснил, что, когда в других странах возобновят международные рейсы, российские авиакомпании окажутся в невыгодной конкурентной ситуации, поскольку рейсы за рубеж обеспечивают значительную долю доходов.

Таким образом, российское авиалобби начнет активно добиваться от властей возобновления международных рейсов.

Однако специалист подчеркнул, что его прогноз может быть актуальным лишь в случае, если летом не последует вторая волна пандемии COVID-19.