Вещи, которые исчезнут из отелей из-за пандемии 

Пандемия коронавируса диктует людям новые правила. Большинство уже привыкли носить маски и перчатки в общественных местах, а врачи утверждают, что все это станет "новой нормой". Из-за приближающегося курортного сезона отели тоже меняются, и уже реорганизовывают систему так, чтобы люди могли соблюдать дистанцию и часто дезинфицировать руки. "Рабмлер" рассказывает, какие вещи исчезнут из отелей из-за коронавируса.

Телефоны

Этот предмет в номере отеля считается одним из самых грязных. Через него проще всего заразиться какими-либо болезнями. Так как горничные не всегда обращают внимание на мелкие детали, телефон дезинфицируете редко, а человек притрагивается к нему лицом, дышит в него. Кроме того, исторически телефоны в отелях появились тогда, когда о смартфонах никто ничего не знал. Так отели зарабатывали деньги на международных звонках. Сейчас его используют только для связи с ресепшеном, но делать это можно с помощью интернета.

Стойка регистрации

Для сокращения контактов отельеры придумали новый способ заселения, который производится через смартфон. Таким образом, туристы избегают общения с персоналом, а гостиница экономит деньги на администраторах.

Шведский стол

Несмотря на то, что. в Турции заявили, что от шведского стола отказываться не планируют, на других курортах идею поддержали. Как правило, люди толпятся у огромных блюд с едой, и соблюдать социальную дистанцию в таком случае невозможно. Кроме того, человек может чихнуть или кашлянуть в еду, что увеличит риск распространения не только коронавируса, но и других заболеваний. Отели планируют изменить систему и сделать ее классическим рестораном, когда постояльцев обслуживает официант.

Пляжи без шезлонгов и зонтиков

Гостиницы планируют четко разграничивать расстояние между людьми на пляже, поэтому каждой семье будет выделено несколько шезлонгов и зонтик. Также у них будет своя территория, на которой они могут загорать или играть. Так, людям будет проще соблюдать дистанцию. Возможно, это останется с туристами еще надолго, так как на общественных пляжах таким образом проще зарабатывать, а людям будет комфортнее купить лежак, чем оставаться на полотенце.