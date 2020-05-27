Власти курортных регионов уточняют условия открытия

В Севастополе ориентировочно с 15 июня свою работу могут возобновить отели и туристические агентства. Об этом 27 мая в ходе видеоконференции с предпринимателями заявил врио губернатора Михаил Развожаев . По его словам, все отрасли, связанные с туризмом, будут запускаться одновременно.

«Также Михаил Развожаев сказал, что рестораны и бары на открытых площадках заработают с 1 июня, в залах — с 15-го, экскурсии и морские прогулки тоже начнут проводиться во второй половине июня. Ждем официального документа. Пока нечего предъявлять туристам, которые просят ссылку на распоряжение властей, что давало бы основание для возврата авиабилетов», — прокомментировал собеседник TourDom.ru.

По мнению экспертов, решения о продлении запрета на размещение туристов до середины июня стоит ждать и от крымских властей, учитывая, что они зачастую дублируют действия Севастополя с разницей в 1–2 дня. Ранее глава республики Сергей Аксёнов заявил, что курортные объекты в первое время будут принимать лишь жителей региона. Подробный план обещают разработать к 1 июня. «Отмашки» для начала сезона ждут и туроператоры.

Местный бизнес недоволен затягиванием решения — предприниматели рассчитывают на отложенный спрос, который достанется тем курортным регионам, которые первыми объявят о снятии карантинных мер для туристов.

Прямой конкурент Крыма в туристической сфере — Краснодарский край вчера обновил условия пропуска отдыхающих — клиентов гостиниц и санаториев. После того как закончится карантин, действующий до 6 июня, приезжим в регион в аэропорту или на вокзале предстоит пройти визуальный осмотр для выявления признаков ОРВИ. Далее последует проверка документов: путевки, справки или заключения об отсутствии коронавируса (срок действия справки — 48 часов) и контакта с инфицированными (не менее чем за 14 дней до отъезда). Наличие последнего документа — необходимое условие не только для взрослых, но и для детей. В случае отсутствия необходимых справок туристов поместят в обсерватор.