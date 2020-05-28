Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сочи испугались наплыва туристов и предложили закрыть город 

Lenta.ru и ещё 10 1 час назад
«Мы боимся приезжих»: Сочи предложили закрыть
Фото: Lenta.ru
Жители Сочи отреагировали на решение властей об открытии курортного сезона в начале июня и сочли его ненормальным в условиях пандемии коронавируса. Об этом пишет «Кавказский узел».
«Мы боимся приезжих», — заявила одна из собеседниц издания по поводу возможного наплыва отдыхающих и предложила закрыть город до тех пор, пока угроза распространения инфекции не будет сведена к минимуму.
«Людям есть нечего, какой турсезон без моря, пляжей и без денег в изоляции?» — высказалась еще одна жительница Сочи.
Один из местных рестораторов в свою очередь заметил, что открытие туристического сезона в сложившихся обстоятельствах «ненормально».
«Моему бизнесу пришел крах, и никому до этого нет дела», — добавил он.
В то же время некоторые россияне, прибывшие в курортный город из других регионов на постоянное или временное проживание, заявили, что в Сочи «под солнцем места всем хватит». «Пусть любые ограничения, лишь бы в Сочи», — пояснила приезжая из сибирской деревни.
Видео дня. На видео попал взлет самого тяжелого в мире самолета
Последние новости
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» «Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» В Twitter объяснили маркировку сообщений Трампа как недостоверных В Twitter объяснили маркировку сообщений Трампа как недостоверных В России предсказали болезни из-за масок и перчаток В России предсказали болезни из-за масок и перчаток
Комментарии 2
Новости путешествий
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сочи с 1 июня начнут открывать пляжи
В Сочи с 1 июня начнут открывать пляжи
Болгария будет принимать туристов без ограничений
Болгария будет принимать туристов без ограничений
В Сочи предложили закрыть город
В Сочи предложили закрыть город
«Все санатории превратятся в рассадники COVID-19»
«Все санатории превратятся в рассадники COVID-19»
Видео
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
00:36
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
Новости путешествий
Во сколько обойдется отдых в Сочи летом 2020 года
04:48
Во сколько обойдется отдых в Сочи летом 2020 года
Новости путешествий
Эксперт рассказал о странностях правил авиаперевозок
11:19
Эксперт рассказал о странностях правил авиаперевозок
Новости путешествий
Куда полететь, когда закончится пандемия
00:55
Куда полететь, когда закончится пандемия
Новости путешествий
Российские авиакомпания обрушили цены на билеты
04:47
Российские авиакомпания обрушили цены на билеты
Новости путешествий
Как мы будет летать на самолётах после эпидемии
06:30
Как мы будет летать на самолётах после эпидемии
Новости путешествий
Власти Испании объявили, когда впустят туристов
00:39
Власти Испании объявили, когда впустят туристов
Новости путешествий
Названы самые опасные водоёмы планеты
11:22
Названы самые опасные водоёмы планеты
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение