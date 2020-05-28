«Мы боимся приезжих»: Сочи предложили закрыть

Жители Сочи отреагировали на решение властей об открытии курортного сезона в начале июня и сочли его ненормальным в условиях пандемии коронавируса. Об этом пишет «Кавказский узел».

«Мы боимся приезжих», — заявила одна из собеседниц издания по поводу возможного наплыва отдыхающих и предложила закрыть город до тех пор, пока угроза распространения инфекции не будет сведена к минимуму.

«Людям есть нечего, какой турсезон без моря, пляжей и без денег в изоляции?» — высказалась еще одна жительница Сочи.

Один из местных рестораторов в свою очередь заметил, что открытие туристического сезона в сложившихся обстоятельствах «ненормально».

«Моему бизнесу пришел крах, и никому до этого нет дела», — добавил он.

В то же время некоторые россияне, прибывшие в курортный город из других регионов на постоянное или временное проживание, заявили, что в Сочи «под солнцем места всем хватит». «Пусть любые ограничения, лишь бы в Сочи», — пояснила приезжая из сибирской деревни.