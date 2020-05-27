Во всем мире пандемия коронавируса сходит на "нет". Исключение составляют только страны Латинской Америки, которые стали новым эпицентром коронавируса. При этом, россиян по-прежнему просят воздержаться от поездок за границу до 2021 года. "Рамблер" рассказывает, зачем нужны такие рекомендации.

Откуда взялись такие сроки

Врачи предполагают, что по всему миру пройдет несколько волн коронавируса. ВОЗ заявила, что пока что весь мир находится посередине первой волны. Как и в случае с другими новыми заболеваниями, человечество не знает, как будут развиваться события, когда волна заражений пронесется во второй раз. Она может быть меньше, больше или не будет заметной. Согласно прогнозам ВОЗ, пандемия должна будет закончится после создания вакцины, а она будет доступна не раньше 2021 года. Во всех странах называют разные сроки, но не все они оптимистичны. Дело в том, что лекарство должно пройти много испытаний прежде, чем его могут пустить в открытое пользование.

Почему нельзя

Казалось бы, во время первой волны в Китае и Европе границы РФ не были закрыты, поэтому ничего не случится, если поехать за границу, а при вспышке вернуться домой. На самом деле, это не так. В случае, если в какой-то стране будет зафиксирована новая вспышка COVID-19, она будет вынуждена закрыть свои границы для предотвращения дальнейшего распространения. В таком случае, будет повторятся та же история, которая была в первый раз — тысячи россиян нужно будет вывозить из разных государств специальными бортами, а потом помещать их на карантин.

Медицинская помощь за рубежом

Большинство медицинской помощи, оказываемой за границей, осуществляется платно. Для зарубежных граждан это может быть большой удар по кошельку. В случае чрезвычайной ситуации, когда коронавирус будет распространяться слишком быстро, вы не можете быть уверены в том, что вам окажут квалифицированную помощь за рубежом. Компании уже предусмотрели страховки от коронавируса, действующие по всему миру, но вы не можете знать, в какой ситуации окажетесь.