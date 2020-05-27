Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу 

Поездки за границу могут возобновиться для россиян ближе к осени. Такой прогноз озвучила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в прямом эфире в Instagram, организованном телеведущей Светланой Зейналовой. Ее слова приводятся на официальном сайте АТОР.

«По нашей предварительной информации до сентября не стоит ожидать снятия запретов на продажу туров из России за рубеж», — отметила эксперт, добавив, что возобновление международного туризма — двусторонний процесс.

«Если восстановления какой-то части регулярных рейсов за рубеж летом еще можно ожидать, то перспективы запуска чартерных рейсов пока туманны», — пояснила Ломидзе.

Тем не менее, по ее заверениям, летний отдых на российских курортах все же состоится, поскольку курорты Краснодарского края ждут первых туристов уже 1 июня, но сначала тех, кто имеет санаторную путевку.

«Я бы также не рекомендовала туристам не рисковать и не ехать на отдых без «справок об эпидокружении». Без них санаторий не имеет право вас принять», — уточнила Ломидзе.

25 мая вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил о том, что на данный момент отсутствует возможность возобновления поездок за границу из-за распространения пандемии коронавируса. Выступая на брифинге, Чернышенко отметил, что понимает необходимость и важность путешествий для современного человека, но предпосылок для восстановления международного туризма пока нет.

Ранее вице-президент АТОР Дмитрий Горин назвал условие для возобновления путешествий из страны за рубеж. По его мнению, это произойдет после открытия границ, международного сообщения и возобновления работы посольств. Они должны запуститься примерно 15 июня.

Россия закрыла границы с 30 марта 2020 года, чтобы не допустить распространения коронавируса. Право пересекать границу имеют только военные, гражданский персонал зарубежных российских баз, работники атомной промышленности, занятые на строительстве за рубежом, экипажи морских судов, а также дипломаты, направляющиеся в Калининград транзитом пассажиры и россияне, выезжающие за рубеж на похороны родственников.