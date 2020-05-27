Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперт: «Границы России откроют в июле» 

TourDom 44 минуты назад
«Границы России откроют в июле»
Фото: Depositphotos
Председатель Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко высказал на своей странице в Фейсбуке прогноз относительно сроков возобновления выездного туризма. По его мнению, недавний призыв премьера Михаила Мишустина к россиянам не планировать в ближайшее время отдых за рубежом преждевременно рассматривать, как однозначный сигнал к тому, что авиарейсы за границу летом не возобновятся. Приводим пост с небольшими сокращениями:
«Границы откроют в июле. Ожидаю регулярные рейсы в столицы. Вначале по возвращении — карантин, потом — снимут. Чартеры начнут отправляться 5–10 сентября. Готов поспорить на коньяк, что будет так».
Столь оптимистичный прогноз автор поста обосновал порталу TourDom.ru тем, что, когда в других странах возобновят международные полеты, наши авиакомпании окажутся в невыгодной конкурентной ситуации, ведь рейсы за границу обеспечивают значительную долю доходов. Российское авиалобби станет активно добиваться от властей скорого разрешения вернуться на маршруты за рубеж, приуменьшать его влияние не стоит.
К внутреннему давлению на правительство добавится внешнее — со стороны наших значимых экономических партнеров, той же Турции. Эту версию поддерживают и в профессиональном сообществе «Трэвел Президиум» на Фейсбуке, где широко обсуждаются высказывания Михаила Мишустина и Зарины Догузовой о том, что ближайшим летом ориентир будет на внутренний туризм.
«Думаю, все закончится так же, как и началось, — приедет Эрдоган в Москву и договорится, и полетят в Турцию чартеры. А по всем новостям будут говорить: «В Турции-то вируса нет». Вспомните помидоры!»
— пишет в комментариях Andrey Aquarius.
Высказываются и опасения по поводу того, что рекомендации туристам воздержаться от поездок за границу могут сохраниться достаточно продолжительное время после того, как будут возобновлены международные рейсы. Тогда пользоваться ими будут только самостоятельные путешественники, что станет ударом для организованного туррынка. Вероятность такого развития событий обсуждалась и на онлайн-конференции сообщества «Трэвел Президиум» 26 мая.
Возвращаясь к посту, добавим: свой прогноз автор считает актуальным, если летом не последует вторая волна коронавирусной инфекции. В случае такого развития событий поставленный на спор коньяк останется у владельца.
Видео дня. Куда полететь, когда закончится пандемия
TourDom: последние новости
Краснодарский предприниматель подал в суд на администрацию края из-за карантина Краснодарский предприниматель подал в суд на администрацию края из-за карантина Чем грозит требование теста на коронавирус для поездки в санаторий Чем грозит требование теста на коронавирус для поездки в санаторий Широкий жест от МИД Турции: страна готова организовать чартеры для туристов из России Широкий жест от МИД Турции: страна готова организовать чартеры для туристов из России
Комментарии
Новости путешествий , Дмитрий Давыденко , Михаил Мишустин , Ростуризм
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как будут допускать российских туристов в Турцию
Как будут допускать российских туристов в Турцию
Какие арабские страны начинают принимать туристов
Какие арабские страны начинают принимать туристов
Авиакомпании предупредили о росте цен на билеты
Авиакомпании предупредили о росте цен на билеты
Испания создаст «коридоры безопасности» для туристов
Испания создаст «коридоры безопасности» для туристов
Видео
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
00:36
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
Новости путешествий
Куда полететь, когда закончится пандемия
00:55
Куда полететь, когда закончится пандемия
Новости путешествий
Российские авиакомпания обрушили цены на билеты
04:47
Российские авиакомпания обрушили цены на билеты
Новости путешествий
Как мы будет летать на самолётах после эпидемии
06:30
Как мы будет летать на самолётах после эпидемии
Новости путешествий
Власти Испании объявили, когда впустят туристов
00:39
Власти Испании объявили, когда впустят туристов
Новости путешествий
Названы самые опасные водоёмы планеты
11:22
Названы самые опасные водоёмы планеты
Новости путешествий
Стало известно, останется ли в Турции «все включено»
00:41
Стало известно, останется ли в Турции «все включено»
Новости путешествий
В какие страны готова везти туристов «Победа»
06:22
В какие страны готова везти туристов «Победа»
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение