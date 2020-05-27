«Границы России откроют в июле»

Председатель Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко высказал на своей странице в Фейсбуке прогноз относительно сроков возобновления выездного туризма. По его мнению, недавний призыв премьера Михаила Мишустина к россиянам не планировать в ближайшее время отдых за рубежом преждевременно рассматривать, как однозначный сигнал к тому, что авиарейсы за границу летом не возобновятся. Приводим пост с небольшими сокращениями:

«Границы откроют в июле. Ожидаю регулярные рейсы в столицы. Вначале по возвращении — карантин, потом — снимут. Чартеры начнут отправляться 5–10 сентября. Готов поспорить на коньяк, что будет так».

Столь оптимистичный прогноз автор поста обосновал порталу TourDom.ru тем, что, когда в других странах возобновят международные полеты, наши авиакомпании окажутся в невыгодной конкурентной ситуации, ведь рейсы за границу обеспечивают значительную долю доходов. Российское авиалобби станет активно добиваться от властей скорого разрешения вернуться на маршруты за рубеж, приуменьшать его влияние не стоит.

К внутреннему давлению на правительство добавится внешнее — со стороны наших значимых экономических партнеров, той же Турции. Эту версию поддерживают и в профессиональном сообществе «Трэвел Президиум» на Фейсбуке, где широко обсуждаются высказывания Михаила Мишустина и Зарины Догузовой о том, что ближайшим летом ориентир будет на внутренний туризм.

«Думаю, все закончится так же, как и началось, — приедет Эрдоган в Москву и договорится, и полетят в Турцию чартеры. А по всем новостям будут говорить: «В Турции-то вируса нет». Вспомните помидоры!»

— пишет в комментариях Andrey Aquarius.

Высказываются и опасения по поводу того, что рекомендации туристам воздержаться от поездок за границу могут сохраниться достаточно продолжительное время после того, как будут возобновлены международные рейсы. Тогда пользоваться ими будут только самостоятельные путешественники, что станет ударом для организованного туррынка. Вероятность такого развития событий обсуждалась и на онлайн-конференции сообщества «Трэвел Президиум» 26 мая.

Возвращаясь к посту, добавим: свой прогноз автор считает актуальным, если летом не последует вторая волна коронавирусной инфекции. В случае такого развития событий поставленный на спор коньяк останется у владельца.