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Россияне массово запланировали летний отдых на море вопреки пандемии 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Россияне массово запланировали летний отдых на море
Фото: Depositphotos
Российские туристы массово запланировали отдых на море грядущим летом вопреки пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса путешествий OneTwoTrip, поступившие в редакцию «Ленты.ру».
Согласно полученным данным, самыми востребованными курортными городами для отпуска оказались Сочи и Анапа. Не меньшей популярностью у россиян пользуются Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Симферополь.
Так, стало известно, что в июне большинство путешественников планируют поехать в Анапу, Калининград и Северную столицу. В июле серьезный наплыв туристов ожидается в Краснодаре, Москве и Новороссийске. В бронированиях на август чаще всего значились Геленджик, Минеральные Воды, Симферополь и Сочи. Вдобавок к концу лета увеличился спрос на перелеты в Петропавловск-Камчатский.
«О полноценном запуске курортов речи пока не идет — его будут обсуждать на следующем этапе снятия ограничений. (…) Тем не менее, по статистике продаж авиабилетов мы видим, что россияне уже планируют летний отдых на море», — отметили в пресс-службе сервиса.
25 мая сообщалось, что санатории Краснодарского края и Крыма оказались самыми популярными российскими курортами для лечебно-оздоровительного отдыха. Вгруппу лидеров по спросу среди туристов на ближайший месяц вошли Сочи, Анапа, Геленджик, города Ставропольского края — Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки, — а также некоторые объекты размещения в Крыму.
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Новости путешествий , Lenta.ru
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