В российских аэропортах введут новые правила 

В целях предотвращения распространения коронавируса ведомство выпустило рекомендации аэропортам и авиакомпаниям по организации работы. Снятие ограничений будет проходить в три этапа.

О готовности открыть свои воздушные ворота, в частности, сообщил международный аэропорт Внуково . С 1 июня 2020 года здесь усилят контроль за пропуском пассажиров. В терминал А будут пускать граждан, имеющих на руках маршрутную квитанцию или посадочный талон, а также тех, кто провожает или встречает пассажиров. Проход остальных будет запрещен.

Как и прежде, посетители должны носить маски. При входе у них будут проверять температуру тела. Тех, у кого она превысит 37°, не пустят в здание аэропорта. Точки общественного питания смогут работать только навынос. Кроме того, на территории аэропорта Внуково организован изолятор для временного пребывания пассажиров с подозрением на коронавирус, которым запрещен въезд в РФ. Больше подробностей об усилении профилактических мер во Внуково можно узнать здесь.

В режиме боевой готовности находятся и авиакомпании, которые крайне заинтересованы в том, чтобы убедить пассажиров в безопасности полетов. О том, какие меры для этого будут применяться, в частности, подробно описали в S7 — авиакомпания базируется в Домодедово.

Напомним, ранее Роспотребнадзор отменил одиозную для перевозчиков рекомендацию оставлять 50% мест в самолетах пустыми.