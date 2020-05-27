В российских аэропортах введут новые правила 

Российские авиакомпании и аэропорты находятся в высокой степени готовности к возобновлению перевозок, приостановленных из-за распространения COVID-19. Об этом 27 мая заявил руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько в ходе видеоконференции с расширенного заседания общественных советов при Росавиации, Ростуризме и Роспотребнадзоре.
В целях предотвращения распространения коронавируса ведомство выпустило рекомендации аэропортам и авиакомпаниям по организации работы. Снятие ограничений будет проходить в три этапа.
О готовности открыть свои воздушные ворота, в частности, сообщил международный аэропорт Внуково. С 1 июня 2020 года здесь усилят контроль за пропуском пассажиров. В терминал А будут пускать граждан, имеющих на руках маршрутную квитанцию или посадочный талон, а также тех, кто провожает или встречает пассажиров. Проход остальных будет запрещен.
Как и прежде, посетители должны носить маски. При входе у них будут проверять температуру тела. Тех, у кого она превысит 37°, не пустят в здание аэропорта. Точки общественного питания смогут работать только навынос. Кроме того, на территории аэропорта Внуково организован изолятор для временного пребывания пассажиров с подозрением на коронавирус, которым запрещен въезд в РФ. Больше подробностей об усилении профилактических мер во Внуково можно узнать здесь.
В режиме боевой готовности находятся и авиакомпании, которые крайне заинтересованы в том, чтобы убедить пассажиров в безопасности полетов. О том, какие меры для этого будут применяться, в частности, подробно описали в S7 — авиакомпания базируется в Домодедово.
Напомним, ранее Роспотребнадзор отменил одиозную для перевозчиков рекомендацию оставлять 50% мест в самолетах пустыми.
Очевидно, что возобновление полетов начнется с рейсов внутри страны. Впрочем, по мнению председателя Общественного совета Ростуризма Дмитрия Давыденко, несмотря на недавний призыв премьера Михаила Мишустина к россиянам не планировать в ближайшее время отдых за рубежом, по крайней мере, регулярные рейсы за границу могут начаться в июле.