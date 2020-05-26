Россиян не пустит еще одна европейская страна

Еще одна европейская страна не пустит российских туристов из-за эпидемиологической обстановки с коронавирусом. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В Чехии ослабили ограничительные меры из-за распространения коронавируса внутри страны, а также объявили список стран, откуда готовы пускать туристов.

Сообщается, что с 26 мая Чехия открывает границы с Германией и Австрией, а с 1 июля планирует разрешить въезд гражданам Хорватии и Греции. России в этом списке нет, а туристов из РФ будут пускать по мере спада ситуации с COVID-19.

Въезд в Чехию возможен для тех людей, у которых есть отрицательный тест на коронавирус, сделанный за четыре дня до начала поездки. Также сдать анализ можно на территории страны.