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Чехия отказалась пускать к себе туристов из России 

Елизавета Назарова 1 час назад
Россиян не пустит еще одна европейская страна
Фото: depositphotos.com
Еще одна европейская страна не пустит российских туристов из-за эпидемиологической обстановки с коронавирусом. Об этом сообщается на портале Ассоциации туроператоров России (АТОР).
В Чехии ослабили ограничительные меры из-за распространения коронавируса внутри страны, а также объявили список стран, откуда готовы пускать туристов.
Сообщается, что с 26 мая Чехия открывает границы с Германией и Австрией, а с 1 июля планирует разрешить въезд гражданам Хорватии и Греции. России в этом списке нет, а туристов из РФ будут пускать по мере спада ситуации с COVID-19.
Въезд в Чехию возможен для тех людей, у которых есть отрицательный тест на коронавирус, сделанный за четыре дня до начала поездки. Также сдать анализ можно на территории страны.
Ранее "Рамблер" сообщал, что российские туристы пока не смогут поехать в Европу.
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