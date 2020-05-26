Очередная страна отказалась впускать туристов из России

Чехия ослабила введенные на фоне пандемии коронавируса ограничения на въезд в страну для жителей некоторых государств, однако пока не будет принимать путешественников из России из-за высокого уровня распространения инфекции. О временном отказе от российских туристов сообщается на портале Ассоциации туроператоров России (АТОР)

Так, с 26 мая Чехия открывает границы с Германией и Австрией, а с 1 июля планирует разрешить въезд гражданам Хорватии и Греции. Что касается России, то сроки открытия границ пока не определены и будут зависеть от эпидемиологической обстановки.

Руководитель российского представительства Национального туристического управления Чешской Республики Алена Кудилкова также напомнила, что сейчас поездка в страну возможна только при наличии результатов теста на коронавирус, сделанном не позднее, чем за четыре дня до прибытия. Кроме того, пройти тестирование можно на территории Чехии, где сейчас работают 80 лабораторий.

17 мая в Чехии завершился режим чрезвычайного положения, который был введен из-за пандемии коронавируса 12 марта. 25 мая в стране стартовал заключительный этап снятия противовирусных мер, который предполагает отмену постоянного ношения защитных масок, а также открытие гостиниц, театров и кинотеатров. Всего с начала пандемии на территории Чехии было зарегистрировано около девяти тысяч подтвержденных случае COVID-19. Из них больше шести тысяч пациентов выписаны из больниц, а 317 стали жертвами заболевания.

25 мая Черногория также ослабила ограничения на въезд в страну и временно отказалась принимать путешественников из России. Власти рассматривают открытие границ с государствами с аналогичной эпидемиологической ситуацией.

Ранее с аналогичными заявлениями выступили Кипр и Турция.