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На чемоданах: куда поедем после карантина 

WomanHit.ru 6 часов назад
На чемоданах: куда поедем после карантина
Фото: WomanHit.ru
WomanHit.ru продолжает рассказывать о странах, которые планируют принимать этим летом туристов.
Несмотря на то, что наши трэвел-планы в этом году претерпели серьезные изменения, есть вероятность, что отпуску в этом году быть, пусть и в числах, на которые мы не рассчитывали. Сегодня мы продолжаем говорить о странах, которые планируют открыть туристический сезон этим летом.

Исландия

Загадочная страна, которую стоит посетить хотя бы раз в жизни. Власти страны заявляют, что предварительная дата начала туристического сезона — 15 июня этого года. Туристов попросят сдать тест на коронавирус по прибытии в страну, в случае отказа придется провести 14 дней на карантине.

Мексика

Горячие пляжи Мексики также ждут любителей морских побережий. В стране уже проходит смягчение карантинных мер, с 30 мая власти планируют снять ограничения на передвижения внутри страны. Если же не произойдет ухудшения ситуации, Мексика начнет принимать и туристов со всего мира уже в начале июня.

Черногория

Вслед за соседкой Хорватией Черногория постепенно отходит от карантина и уже открыла границы для морского туризма. Однако по словам премьер-министра, говорить о полноценном открытии туристического сезона можно будет с начала июля, одними их первых страну смогут посетить жители соседних с Черногорией стран.

Грузия

Хорошие новости и для тех, кто часто путешествует в Грузию. Предполагается, что прием зарубежных туристов начнется с 1 июля, а вот для жителей самой страны ограничения на внутренние передвижения снимут уже с 15 июня.
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