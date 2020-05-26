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На Мальдивах туристам будут делать тесты на коронавирус 

News.ru и ещё 3 21 час назад
На Мальдивах туристам будут делать тесты на коронавирус
Фото: News.ru
Согласно новым правилам, разработанным правительством Мальдивских островов, туристам, прилетающим на архипелаг, будут делать тесты на коронавирус.
По прибытии на курорт отдыхающие следуют в свои номера и находятся в них до тех пор, пока не будут получены результаты ПЦР-теста на коронавирус, сделанного по прибытии, — цитирует «Интерфакс» сообщение правительства Мальдивских островов.
Отмечается, что при этом туристы должны будут оставаться в своих номерах, пока не получат результатов. При этом к отелям выдвигаются требования по резерву номеров. Так, лицензированные курорты должны будут зарезервировать 10% номеров для возможной изоляции гостей. Для персонала должны быть выделены изоляционные помещения также в расчете на 10% заболевших.
Кроме того, персонал гостиниц должен будет свести контакты с подозрительными гостями к минимуму, соблюдая социальную дистанцию и другие предосторожности.
Как писал NEWS.ru, ранее власти Таиланда обязали авиакомпании проверять у пассажиров из всех стран медицинские справки об отсутствии коронавируса. Отмечается, что теперь для поездки в Таиланд потребуется расширенная страховка с покрытием не менее $100 тысяч, которая может компенсировать лечение от коронавируса.
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Новости путешествий , Интерфакс
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