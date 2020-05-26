Почему маяк Анива притягивает туристов

Загадочное место на юго-востоке Сахалина мечтают посетить тысячи туристов как из разных уголков России, так и других стран. Мыс Анива притягивает путешественников своей таинственностью и недоступностью. Располагается он между Японским и Охотским морями. Там, на одинокой скале Сивучья, возвышается величественная башня маяка, уникальная конструкция которой стала символом Дальневосточного региона.

До строительства маяка у мыса Анива о подводные скалы разбивались десятки кораблей. Морской путь считался одним из самых сложных. Несмотря на необходимость решения проблемы безопасности судоходства, идея возведения башни казалась крайне безумной. За воплощение замысла в реальность взялся гениальный японский инженер Миура Синобу.

Строительство гениального сооружения

Строительство маяка началось в 1939 году и завершилось лишь в 1946 году. Миуру Синобу с командой удалось совершить невозможное — на маленьком пяточке, расположенном среди океана, возвести железобетонную башню, высота которой 31 метр. Изначально маяк был назван в честь японского наименования мыса — Накасирэтоко. В те времена данная территория принадлежала префектуре Карафуто. Позже сооружение переименовали в маяк Анива. Произошло это после перехода Сахалина в состав Советского Союза. Теперь на карте маяк числиться как Анива.

Строить башню на скале было очень сложно. Все необходимые стройматериалы приходилось доставлять морем. Ответственность за это легла на экипаж судна «Рошу-мару», которое также занималось обслуживанием японских сигнальных сооружений. Сильные подводные течения и густые туманы усложняли процесс доставки грузов.

По проекту Синобу башня маяка состояла из девяти этажей и имела боковую пристройку. Первый этаж был предназначен для установки и хранения оборудования, а второй — для радиосвязи. Три последующих этажа считались жилыми. Там комфортно могли разместиться 12 человек. В комнатах были установлены двухъярусные кровати, предусмотрены ниши для хранения вещей. Электричество поступало от дизелей и аккумуляторов. Водопровод и отопление в маяке были проведены так, как в обычных квартирах. Строители также подумали о наличии нормального туалета и бани. Свет в комнаты поступал через окна, выполненные в виде иллюминаторов. На шестом этаже находились складские помещения. Седьмой отвели под размещение пнесмосирены. На восьмом этаже жители маяка хранили горючее. На последнем находился вращательный механизм, выполненный по типу часового. Через всю башню проходила труба, внутри которой была подвешена гиря весом 270 килограммов. Чтобы маяк излучал свет на 35-километровое расстояние, необходимо было каждые три часа заводить осветительный механизм.

Конструкция башни до сих пор считается сложнейшим сооружением и великим достижением мирового маячного строительства.

Путь к маяку

Чтобы увидеть уникальное инженерное сооружение, предстоит преодолеть сложный и тернистый путь. Маршрут к маяку Анива, расположенном на крайней южной точке Сахалина, проходит через красивые природные ландшафты, что так притягивает туристов.

Дорога к мысу начинается от Южно-Сахалинска. Добраться туда можно самолетом. Затем лучше взять машину, чтобы доехать до небольшого поселка Новиково. Дорогой можно полюбоваться живописными пейзажами, которые открываются вдоль залива Анива, увидеть корабли и танкеры. Добравшись до деревни, автомобиль придется оставить и пересесть на моторный катер.

Именно с этого места откроется финишная прямая, которая и является самой опасной на пути к маяку Анива.

Плыть по-открытому придется около 40 километров. Следует учесть, что погода на Сахалине очень переменчива. В любой момент может пойти дождь с грозой, подняться шторм или опуститься туманы. К тому же, уровень воды в море часто поднимается, накрывая скалы, на которые запросто можно наткнуться. Поездка к мысу выходит довольно экстремальной, что и нравится путешественникам.

Смотрители

До 1990 года на маяке поживали, так называемые смотрители. Обычно в их состав входили две семьи, которых не пугала оторванность от цивилизации. Тех, кому повезло работать на Аниве, даже называли счастливчиками в советские времена. Для комфортного проживания людей в башне на скале было предусмотрено все, ведь строили его японцы.

По рассказам техника маяка Ольги Мауриной, продукты им доставлялись морем, а хлеб приходилось печь самим. Женщина вспоминает, что это было одним из самых любимых занятий смотрителей. Они с удовольствием отрывали горбушки от свежеиспеченного хлеба и ели их с привезенной тушенкой.

Смотрители на маяке работали посменно, группами по четыре человека.

После окончания службы они покидали башню и проживали в поселке Сатоо. Благодаря ответственной работе смотрителей, маяк на протяжении 80 лет оберегал корабли от столкновения с каменистыми скалами.

Все заброшено

С 1990 года маяк перевели на автоматический режим работы. На нем установили радиоизотопные термоэлектрические генераторы, которые могли служить от 10 до 20 лет. Необходимости в смотрителях больше не было. Они навсегда покинули башню. Проработал маяк в таком режиме до 2006 года. Затем военные прекратили его обслуживание и вывезли установки. С тех пор маяк не работает. Глядя на него, становится грустно. Величайшее сооружение постепенно приходит в негодность.