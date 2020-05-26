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Россиянам назвали плюсы отдыха в России 

Елизавета Назарова 1 час назад
Названы плюсы отдыха в России
Фото: depositphotos.com
В Ростуризма рассказали о том, чем отдых в России во время пандемии лучше, чем за рубежом. Об этом сообщает НСН со ссылкой на советника руководителя Федерального агентства по туризму Наталью Осипову.
Главным преимуществом отдыха в пределах Российской Федерации будет то, что на ее территории все граждане страны могут претендовать на оказание бесплатной медицинской помощи. По словам Осиповой, за рубежом гражданам других стран могут отказать в госпитализации, а платное лечение во многих странах очень дорогое.
Кроме того, как отметила представитель Ростуризма, в случае второй волны эпидемии, могут возникнуть сложности с вывозом граждан на родину. Осипова заявила: "Министерство иностранных дел и государственная казна не выдержат второго вывоза граждан".
Представитель Ростуризма заявила, что те, кто полетит на отдых самостоятельно и не дождутся официального возобновления авиасообщения, будут брать риск и ответственность за свой отдых самостоятельно.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне не смогут пока поехать в Европу.
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Новости путешествий , Ростуризм , МИД
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