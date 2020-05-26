Названы плюсы отдыха в России

Ростуризма рассказали о том, чем отдых в России во время пандемии лучше, чем за рубежом. Об этом сообщает НСН со ссылкой на советника руководителя Федерального агентства по туризму Наталью Осипову.

Главным преимуществом отдыха в пределах Российской Федерации будет то, что на ее территории все граждане страны могут претендовать на оказание бесплатной медицинской помощи. По словам Осиповой, за рубежом гражданам других стран могут отказать в госпитализации, а платное лечение во многих странах очень дорогое.

Кроме того, как отметила представитель Ростуризма, в случае второй волны эпидемии, могут возникнуть сложности с вывозом граждан на родину. Осипова заявила: " Министерство иностранных дел и государственная казна не выдержат второго вывоза граждан".

Представитель Ростуризма заявила, что те, кто полетит на отдых самостоятельно и не дождутся официального возобновления авиасообщения, будут брать риск и ответственность за свой отдых самостоятельно.