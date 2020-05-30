Лучшие в мире кварталы красных фонарей 

Все, что запретно, вдвойне привлекательно. Особенно, в путешествиях. Пройтись по кварталу красных фонарей желает каждый турист. Где находятся лучшие из подобных злачных мест — рассказывает "Рамблер".

Амстердам, Нидерланды

Пожалуй, самый знаменитый квартал красных фонарей находится в Де Валлене — в одном из районов Амстердама. Это одна из главных достопримечательностей этого города, девушки — стоят или сидят в витринах, зазывая туристов к себе.

В итоге место стало настолько популярно среди путешественников, что на нешироких улицах Де Валлена стало прогуливаться слишком много людей. Многие считают, что этот квартал навсегда потерял свой шарм, став слишком "туристическим местом".

Антверпен, Бельгия

Вилла Тинто — один из самых роскошных борделей во всей Европе. В нем есть 51 номер, биометрический сканер, тревожные кнопки, собствнный полицейский участок, массажные комнаты и шоу для посетителей любой степени зрелищности и дороговизны.

Гамбург, Германия

Немцы зовут Репербан "греховной милей". Именно здесь сосредоточена ночная жизнь города. Работа жриц любви здесь легализована в определенные часы, но в Репербане множество баров, театров и отличных ресторанов.

Девушки в барах могут настойчиво просить купить им "апельсиновый сок", который по факту обойдется в 20-40 евро, поэтому туристам стоит быть здесь особенно начеку.

Париж, Франция

Пигаль в первую очередь прославился тем, что именно здесь находится культовое кабаре "Мулен Руж". Также здесь расположено множество магазинов для взрослых, подпольных баров и публичных домов. Работа жриц любви во Франции вне закона, поэтому при посещении таких мест туристу нужно быть предельно осторожным.

Бангкок, Таиланд

Патпонг в Таиланде — это популярное туристическое место. Здесь и бары, и уличные развлечения и, безусловно, куда более злачные места. Из-за обилия приезжающих сюда путешественников этот квартал красных фонарей смог позволить себе задирать цены, поэтому плата за вход в бары и напитки в них может обойтись существенно дороже. Как и услуги жриц любви. Впрочем, многие приезжают сюда просто прочувствовать атмосферу тусовок и ночного веселья в Таиланде.