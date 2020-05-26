Третий год подряд Финляндия занимает лидирующую позицию в рейтинге самых счастливых стран мира по версии ООН . Как известно, счастьем принято делиться, и финны с этим полностью согласны. Именно поэтому в период пандемии COVID-19 они предлагают туристам взять "финна в аренду". Зачем? Выяснял "Рамблер".

Акция Rent a finn (с английского "арендовать финна") была запущена еще весной 2019 года. Финская туркомпания Visit Finland таким образом рассчитывала привлечь туристов в страну: путешественники могли арендовать своего "гида по счастью", который принял бы их у себя дома, поведал бы об особенностях финской жизни и рассказал бы, как жить в гармонии с собой и получать радость даже от мелочей. Чтобы принять участие в акции, нужно было оставить заявку на сайте и "видеовизитку" с рассказом о себе. Победители приезжали в Финляндию за счет принимающей стороны.

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса провести акцию в оффлайн-режиме не удалось. Однако эксперты придумали, как позволить туристам арендовать финна онлайн.

Теперь проект работает в формате серии еженедельных сеансов с "гидами по счастью". Пользователи по всему миру, не выходя из дома, могут погрузиться в мир финской гастрономии, активного отдыха и национальных способов расслабления. Кроме того, у зрителей есть возможность попасть на индивидуальную экскурсию к одному из гидов.

Проект включает в себя пять видеосеансов, каждый из которых посвящен определенной теме: "Ешь как финн", "Отдыхай как финн", "Прокачайся как финн", "Проведи время как финн" и "Будь счастлив как финн". Сеансы проведут обыкновенные жители Финляндии, которые хорошо разбираются в той или иной области.

Первый видеосеанс пройдет 29 мая. Посмотреть его можно будет на сайте www.rentafinn.com.