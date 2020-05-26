Скоро на многих курортах начнут открываться пляжи. Однако пандемия коронавируса еще не завершилась, и необходимо соблюдать меры безопасности, чтобы не заразиться. "Рамблер" рассказывает, как вести себя на пляже.

Пляжи готовят к летнему сезону, и, если вы планируете отдохнуть на море или даже позагорать у озера на даче, нужно придерживаться некоторых правил.

Главным из них остается соблюдение дистанции между отдыхающими. Нельзя собираться толпами в одном месте. Лучше выбирать места подальше от других людей. Находясь в воде, тоже важно соблюдать дистанцию. По мнению специалистов, гулять по пляжу безопаснее, чем лежать на солнце. Если человек долго находится на одном месте, риск заразиться больше.

Пляж является общественным местом, поэтому там тоже нужно носить маску, несмотря на большую вероятность получить интересный загар. Кроме того, не стоит ехать туда большой компанией и принимать участие в различных активностях. Например, играть в волейбол.

Обедать лучше на свежем воздухе, а не в закрытых помещениях: кафе или ресторанах около пляжа. Лучше взять перекус на вынос или с собой. При этом нужно не забывать мыть руки и не трогать свое лицо.

Еще важно то, как человек добирается до пляжа. Стоит избегать поездок на общественном транспорте. По возможности лучше выбирать личный автомобиль.