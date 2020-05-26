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Раскрыты правила допуска туристов на курорты Кубани при пандемии 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Раскрыты правила допуска туристов на курорты Кубани
Фото: Lenta.ru
На Кубани до 6 июня действуют ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, в связи с чем все въезжающие на территорию региона лица вынуждены соблюдать строгие правила. Рекомендации для туристов раскрыли на портале Ассоциации туроператоров России.
Так, всем отдыхающим следует отправиться на двухнедельную самоизоляцию, за исключением тех, кто приезжает на оздоровительные курорты — в таком случае допуск будет осуществляться при наличии путевки и других подтверждающих бронирование документов.
Вдобавок планируется четко регламентировать встречу таких туристов в аэропорту, на железнодорожном вокзале или при въезде в регион на личном транспорте— их ждет визуальный осмотр на наличие признаков ОРВИ, проверка документов, а также заключения об отсутствии коронавирусной инфекции (срок действия — 48 часов) и справки об отсутствии контакта с инфицированными (не менее чем за 14 дней до отъезда).
При этом отмечается, что в случае, если путешественники не предъявят необходимые документы, их поместят в обсерватор.
25 мая сообщалось, что санатории Краснодарского края и Крыма оказались самыми популярными российскими курортами для лечебно-оздоровительного отдыха. В группу лидеров по спросу среди туристов на ближайший месяц вошли Сочи, Анапа, Геленджик, города Ставропольского края — Кисловодск, Пятигорск, Железноводск и Ессентуки, — а также некоторые объекты размещения в Крыму.
«Безопасный и контролируемый» запуск внутреннего туризма в России ожидается в первой половине лета. На первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией. Сейчас власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли.
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Новости путешествий , Ассоциация туроператоров России
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