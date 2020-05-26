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Пассажир смутил попутчиков маской из нижнего белья 

Екатерина Ёлкина 1 час назад
Авиапассажир самолета нашел экстравагантный способ защитить органы дыхания во время перелета. Смущенные попутчики так впечатлились, что выложили снимок на страницу в Instagram.
На фотографии можно рассмотреть мужчину в необычной маске, которая сделана из нижнего белья. В подписи к снимку заостряется внимание на том, что белье не простое, а кружевное, словом — шик!
@passengershaming
В комментариях к посту подписчики не удержались от соревнования в остроумии и находчивости: кто-то выразил надежду, что белье постирали, кто-то посчитал, что это просто способ привлечь внимание, было мнение, что на самом деле не важно, как человек себя защищает.
Ранее "Рамблер" писал о том, что еще одна страна откажется пускать туристов из России.
Новости путешествий , Видео
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