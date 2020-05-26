Ростуризм запускает новые маршруты путешествий

Ростуризм разработал новые маршруты путешествий по территории РФ. Глава ведомства Зарина Догузова рассказала, что работа направлена как на организованных, так и на самостоятельных туристов.

В ближайшее время должны появиться туры на Русскую Балтику — Калининградская область (Куршская коса, Светлогорск, Зеленоградск и т.д.), Санкт-Петербург (Курортный район) и Ленинградская область (Финский залив), ряд направлений вдоль Волги — Тверская область (курорт «Завидово», курорт Konakovo River Club и т.д.), Ярославская область (бухта Коприно на берегу Рыбинского водохранилища и т.д.), Казань и Нижний Новгород.

Особое внимание обещают уделить маршрутам по Астраханской области. Также обсуждается возможность формирования туров на Русский Север — Карелия, Архангельская область, Мурманская область, Вологодская область и Республика Коми.

Не забыли и про Сибирь, Алтай и Хакасию. Для искушенных путешественников предложат круизы по Енисею из Красноярска на Север, с посещением плато Путорана. Приморский край и Владивосток также не остались без внимания, ведь для тех, кто живет за Уралом, такие туры будут на порядок дешевле. И, конечно, про Байкал и Бурятию.

В работе сейчас находятся туры на Камчатку, Сахалин и Курилы.