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Ростуризм запускает новые маршруты путешествий по России 

+1 5 часов назад
Ростуризм запускает новые маршруты путешествий
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Ростуризм разработал новые маршруты путешествий по территории РФ. Глава ведомства Зарина Догузова рассказала, что работа направлена как на организованных, так и на самостоятельных туристов.
В ближайшее время должны появиться туры на Русскую Балтику — Калининградская область (Куршская коса, Светлогорск, Зеленоградск и т.д.), Санкт-Петербург (Курортный район) и Ленинградская область (Финский залив), ряд направлений вдоль Волги — Тверская область (курорт «Завидово», курорт Konakovo River Club и т.д.), Ярославская область (бухта Коприно на берегу Рыбинского водохранилища и т.д.), Казань и Нижний Новгород.
Особое внимание обещают уделить маршрутам по Астраханской области. Также обсуждается возможность формирования туров на Русский Север — Карелия, Архангельская область, Мурманская область, Вологодская область и Республика Коми.
Не забыли и про Сибирь, Алтай и Хакасию. Для искушенных путешественников предложат круизы по Енисею из Красноярска на Север, с посещением плато Путорана. Приморский край и Владивосток также не остались без внимания, ведь для тех, кто живет за Уралом, такие туры будут на порядок дешевле. И, конечно, про Байкал и Бурятию.
В работе сейчас находятся туры на Камчатку, Сахалин и Курилы.
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Новости путешествий , Зарина Догузова , Ростуризм
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