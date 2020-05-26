Предсказана судьба цен на авиабилеты по России летом 

Предсказана судьба цен на авиабилеты по России грядущим летом — в июне стоимость авиаперевозок по внутренним направлениям будет аналогична прошлогодней или ниже ее. К такому выводу пришли эксперты, сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России

Так, в настоящее время рейсы продаются на уровне себестоимости — цена максимально снижена, чтобы стимулировать спрос.

При этом в июле, по данным специалистов, ожидается рост стоимости билетов на самолет в связи с повышением спроса. Собеседники портала подчеркивают, что ситуация со вспышкой коронавируса и введением на ее фоне многочисленных ограничений непредсказуемая, и делать точные прогнозы в настоящее время сложно.

Предполагалось, что для выхода на доходность рейсы по стране должны подорожать как минимум в два раза, однако в условиях низкого спроса авиакомпании не могут принять таких мер. «Есть определенная планка цены, ниже которой перевозчику не имеет смысла опускаться. (…) Эта цена привлекательна для пассажиров, но другие авиакомпании не могут ее предложить», — заметил гендиректор компании «Спектрум» Евгения Конколь