Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Предсказана судьба цен на авиабилеты по России летом 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Предсказана судьба цен на авиабилеты по России летом
Фото: «Коммерсантъ»
Предсказана судьба цен на авиабилеты по России грядущим летом — в июне стоимость авиаперевозок по внутренним направлениям будет аналогична прошлогодней или ниже ее. К такому выводу пришли эксперты, сообщается на официальном сайте Ассоциации туроператоров России.
Так, в настоящее время рейсы продаются на уровне себестоимости — цена максимально снижена, чтобы стимулировать спрос.
При этом в июле, по данным специалистов, ожидается рост стоимости билетов на самолет в связи с повышением спроса. Собеседники портала подчеркивают, что ситуация со вспышкой коронавируса и введением на ее фоне многочисленных ограничений непредсказуемая, и делать точные прогнозы в настоящее время сложно.
Предполагалось, что для выхода на доходность рейсы по стране должны подорожать как минимум в два раза, однако в условиях низкого спроса авиакомпании не могут принять таких мер. «Есть определенная планка цены, ниже которой перевозчику не имеет смысла опускаться. (…) Эта цена привлекательна для пассажиров, но другие авиакомпании не могут ее предложить», — заметил гендиректор компании «Спектрум» Евгения Конколь.
16 мая министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что социальное дистанцирование при рассадке в самолетах приведет к существенному повышению цен на билеты. При этом, по его словам, для того, чтобы перевозки были рентабельными, борт должен быть заполнен на 72-75 процентов.
Видео дня. Как мы будет летать на самолетах после эпидемии
Последние новости
В России резко выросла смертность трудоспособного населения В России резко выросла смертность трудоспособного населения Российская соцсеть позволила подключаться к звонкам без авторизации Российская соцсеть позволила подключаться к звонкам без авторизации Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным Российское оружие «Судного дня» оказалось разобранным
Комментарии
Новости путешествий , Евгений Дитрих , Евгения Конколь , Ассоциация туроператоров России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как будем летать, когда все откроют
Как будем летать, когда все откроют
Раскрыты правила допуска туристов на курорты Кубани
Раскрыты правила допуска туристов на курорты Кубани
Туристический сезон в Турции продлят
Туристический сезон в Турции продлят
Что подстерегает людей, купающихся в Черном море
Что подстерегает людей, купающихся в Черном море
Видео
Как самые смелые страны снимают карантин
04:09
Как самые смелые страны снимают карантин
Новости путешествий
Решена судьба курортного сезона в Крыму
00:16
Решена судьба курортного сезона в Крыму
Новости путешествий
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
00:36
Как туристы пережидают эпидемию в Турции
Новости путешествий
Российские авиакомпания обрушили цены на билеты
04:47
Российские авиакомпания обрушили цены на билеты
Новости путешествий
Как мы будет летать на самолётах после эпидемии
06:30
Как мы будет летать на самолётах после эпидемии
Новости путешествий
Власти Испании объявили, когда впустят туристов
00:39
Власти Испании объявили, когда впустят туристов
Новости путешествий
Названы самые опасные водоёмы планеты
11:22
Названы самые опасные водоёмы планеты
Новости путешествий
Стало известно, останется ли в Турции «все включено»
00:41
Стало известно, останется ли в Турции «все включено»
Новости путешествий
В какие страны готова везти туристов «Победа»
06:22
В какие страны готова везти туристов «Победа»
Новости путешествий
Турция не пустит к себе российских туристов в июне
00:36
Турция не пустит к себе российских туристов в июне
Новости путешествий
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение