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Начало туристического сезона в России снова переносится 

Вести Подмосковья 16 минут назад
Начало туристического сезона в РФ снова переносят
Фото: Вести Подмосковья
Туристические операторы переносят старт летнего сезона для некоторых направлений в связи с небольшим спросом на путевки. Об этом сообщает ТАСС.
Несмотря на начинающийся с 1 июня поэтапный выход туристической отрасли из карантина, туроператоры вынуждены сдвигать начало своих летних программ. Это связано и с маленьким спросом на путевки, и с не синхронным выходом регионов из режима ограничений.
Крупнейшие туроператоры планировали начать отправку туристов в Сочи 1 июня, но этот срок уже сдвинут на 15 июня. С туристов доплату за изменения в программе не берут. Компания TUI оставляет сроком начала летних чартерных программ 3 июня, но при этом уточняет, что это начало будет корректироваться по каждому региону.
Путевки в июне не пользуются сейчас в России спросом, но достаточно активно идет бронирование на июль, август и сентябрь. Наибольшее количество заявок на тур в Сочи. Пользуются спросом Анапа, Крым, Кавказские Минеральные Воды, Краснодарский Край, Пермский край, Алтай. Есть определенный интерес к Санкт-Петербургу, Карелии, Екатеринбургу и Казани.
За рубеж в теории тоже можно отправиться отдыхать, но и премьер-министр обратился с просьбой не торопиться, и международное авиасообщение закрыто в России с 27 марта. В таких условиях туроператоры аннулируют туры за границу в июне и предлагают клиентам варианты с более поздними сроками.
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