Начало туристического сезона в РФ снова переносят

Туристические операторы переносят старт летнего сезона для некоторых направлений в связи с небольшим спросом на путевки. Об этом сообщает ТАСС.

Несмотря на начинающийся с 1 июня поэтапный выход туристической отрасли из карантина, туроператоры вынуждены сдвигать начало своих летних программ. Это связано и с маленьким спросом на путевки, и с не синхронным выходом регионов из режима ограничений.

Крупнейшие туроператоры планировали начать отправку туристов в Сочи 1 июня, но этот срок уже сдвинут на 15 июня. С туристов доплату за изменения в программе не берут. Компания TUI оставляет сроком начала летних чартерных программ 3 июня, но при этом уточняет, что это начало будет корректироваться по каждому региону.

Путевки в июне не пользуются сейчас в России спросом, но достаточно активно идет бронирование на июль, август и сентябрь. Наибольшее количество заявок на тур в Сочи. Пользуются спросом Анапа, Крым, Кавказские Минеральные Воды, Краснодарский Край, Пермский край, Алтай. Есть определенный интерес к Санкт-Петербургу, Карелии, Екатеринбургу и Казани.

За рубеж в теории тоже можно отправиться отдыхать, но и премьер-министр обратился с просьбой не торопиться, и международное авиасообщение закрыто в России с 27 марта. В таких условиях туроператоры аннулируют туры за границу в июне и предлагают клиентам варианты с более поздними сроками.