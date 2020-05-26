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Туристы массово захотели изолироваться на островах после пандемии коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 4 часа назад
Туристы захотели закрыться на островах после COVID-19
Фото: Globallookpress.com
Владельцы британского туристического агентства Hays Travel, которое приобрело оператора Thomas Cook в 2019 году, рассказали о массовом желании туристов провести отпуск на островах после пандемии коронавируса. Их слова приводит Daily Express.
Так, по информации супругов Джона (John) и Айрин Хейс (Irene Hays,) чаще всего их клиенты хотят изолироваться в будущем на Балеарских островах в Испании или на Нормандских островах.
«Люди действительно хотят сбежать… И они активно бронируют [поездки], не на это лето, конечно, но уже на грядущую зиму и на 2021 год», — отметил Джон Хейс.
Кроме того, он уточнил, что в апреле нынешнего года компании удалось продать больше путевок на предстоящие сезоны, чем за аналогичный период в 2019-ом. По словам Хейсов, когда страны постепенно начали снимать ограничения, «люди увидели свет в конце тоннеля».
Ранее в мае эксперты швейцарской организации авиационных телекоммуникаций SITA (Societe Internationale de Telecommunications Aeronautiques) предупредили туристов о возможной опасности путешествий после пандемии коронавируса. Так, по их мнению, в будущем страны могут закрыть границы в любой момент за считаные часы.
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Новости путешествий , Джон Хейс
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