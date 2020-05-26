Как будем летать, когда все откроют

Практически все авиакомпании, от крупнейших до лоукостеров, объявили о возобновлении полетов и даже представили расписание на ближайшие месяцы. Но чтобы соответствовать современным требованиям властей и санитарных ведомств, им придется многое перестроить в своей работе: от регистрации в аэропорту до бортового питания. Разбираемся в теме с помощью специалистов британского The SUN.

Итак, все говорит о том, что наше следующее путешествие на самолете окажется совершенно иным, не таким, как это было десятки и сотни раз до истории с вирусом.

В аэропортах, практически на всех ключевых точках: вход, регистрация, сдача багажа, паспортный контроль и т. п., установят камеры для наблюдения за пассажирами. Цель — отследить каждого потенциально зараженного. Скрининг, который уже опробован в Италии, занимает всего несколько секунд. Специальные инфракрасные датчики способны уловить даже минимальное отклонение температуры у конкретного пассажира из толпы. В случае опасности, «подозреваемый» будет немедленно отправлен в карантинную зону для прохождения дальнейшего обследования. Действительно, причин повышения температуры тела может быть много, и далеко не всегда это грипп, вирус или другая инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем.

В местах, где необходим контакт пассажиров с персоналом аэропорта, будут установлены прозрачные экраны. В первую очередь, на стойках регистрации в зоне Check in.

Авиакомпании не могут остаться в стороне и также вводят новшества как для пассажиров, так и для членов экипажа.

Во-первых, это дополнительная, более глубокая очистка салона специальными противовирусными препаратами. При этом время «отстоя» воздушного судна увеличится, то есть, интервал между рейсами будет не 1 час, как было ранее, а от 1,5 до 2 часов минимум. Это существенно повлияет на экономические показатели авиакомпаний, ведь они, наоборот, стремятся минимизировать процедуры «пит-стопов».

Ношение масок для лица во время полета будет обязательным. Спросите, а как быть во время приема пищи? Ответ лежит на поверхности: сервис с разносом бортового питания отменит подавляющее большинство перевозчиков.

Некоторые авиакомпании пошли дальше. Так, Qatar Airways и Emirates заставляют экипаж носить настоящие защитные костюмы во время работы. По мнению из руководителей, это должно вселить пассажирам еще больше уверенности в безопасности полетов.

Emirates, кстати, остается одной из немногих, кто оставляет на рейсах еду и одеяла. Только теперь они будут предварительно стерилизоваться. Как и бесплатные гигиенические наборы, содержащие маски, перчатки, антибактериальные салфетки и дезинфицирующее средство для рук.

Среди других неудобных ограничений, к примеру, есть пункт, согласно которому, пассажир, прежде чем встать с кресла и пойти в туалетную комнату, должен получить разрешение у бортпроводника.

Процесс посадки в самолет также претерпит изменения. Теперь первыми будут входить владельцы билетов на последние ряды, чтобы салон заполнялся сзади. Получается, что пассажиры бизнес-класса будут завершать процедуру.

А вот по вопросу «шахматной» рассадки, когда среднее кресло в ряду необходимо оставить свободным, чтобы сохранить необходимую дистанцию, мнения участников рынка разделились.

Американские авиакомпании, такие как United и JetBlue, обязались оставить их пустыми, в то время как большинство лоукостеров и небольших перевозчиков назвали это требование «идиотским», поскольку оно финансово нежизнеспособно.

Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) также выступила против блокировки среднего сиденья. Согласно их заявлению, абсолютно достаточно во время полета использовать защитные маски.

Специалисты подсчитали, что, если внедрить такой способ рассадки, то самолет удастся загрузить максимум на 50%. А это неизбежно увеличит стоимость авиабилетов. Даже назывались конкретные цифры: билет из Екатеринбурга до Сочи в этом случае будет стоить порядка 70 000 рублей.

В любом случае, ближайшие месяцы в условиях неустойчивого спроса, связанного с сохранением запретов на поездки, авиакомпании будут вынуждены летать с меньшей частотой. И легко представить себе ситуацию, когда рейс отправляется с 40 пассажирами на борту, а обратно возвращается с пятью-шестью.

Это не очень хороший расклад для путешественников, поскольку снижение продаж авиабилетов может привести к удорожанию перелетов, ведь авиакомпаниям необходимо сохранить бизнес прибыльным.

Ряд экспертов предрекают, что рост цен на билеты, а с ним и на путешествия в целом, продлится на срок до трех лет и только потом начнется возврат к их привычному допандемическому уровню.