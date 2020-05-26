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История россиянки о переезде и жизни в Испании, большой любви и карантине 

Lenta.ru 8 часов назад
«Как ты можешь мерзнуть? Ты же русская!»
Фото: @alice_bsh
Алиса из России училась на журналиста и планировала очередную поездку в США по студенческой программе. Однако отказ в визе кардинально изменил ее будущее. Подруга убедила Алису поехать на стажировку в Барселону, в итоге все обернулось большой любовью и замужеством. В рамках цикла материалов о россиянах, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует рассказ о переезде и жизни в Испании.

Судьбоносное решение

Поступив в университет, я не проводила ни одно лето в родном городе — Ростове-на-Дону. Сдав досрочно летнюю сессию на третьем курсе, я уже паковала чемоданы и планировала мое второе лето в США по студенческой программе, позволяющей работать и учить язык. Но в визе мне отказали, я вернулась домой в слезах и с полнейшим непониманием того, что буду делать в жарком южном городе четыре месяца без интересной работы и развлечений.
Погрустив пару дней, я занялась поиском летней подработки. Это были май-июнь 2018 года, и Ростов-на-Дону как раз стал одним из городов-организаторов чемпионата мира по футболу, так что люди требовались всюду. Я успела поработать переводчиком в отеле и пройти недельную стажировку. Но я не могла усидеть на месте, зная, что можно найти что-то более интересное, связанное с новым путешествием.
Подруга убедила меня поехать на стажировку в Испанию, и, недолго думая, я подала документы на получение шенгенской визы и собрала необходимые документы для работодателя. Через несколько недель я вышла из самолета в Барселоне, в месте, где я никогда не была и никого не знала.

Ожидания

После пятого класса в моей школе вводился второй иностранный язык на выбор: немецкий, французский или испанский. Я выбрала последний, но особых лингвистических знаний школьные занятия не дали. Тем не менее мы обсуждали испанскую культуру, географию страны и образ жизни местных жителей.
@alice_bsh
Когда я уже точно знала, что еду на стажировку в Испанию, в моей голове всплывали картинки из учебников с быками, паэльей и живописными видами прибрежных зон. По правде, я не представляла страну как что-то райское и манящее, потому что никогда даже не мечтала там оказаться. В моем списке стран, которые мечтаю посетить, были совершенно другие направления. Но я точно знала, что меня ждут море, солнце и новые знакомства.

Испанские будни

Во время практики в отеле трудностей не возникало, все были радушными, помогали освоиться, и восьмичасовой рабочий день с двумя выходными в неделю казался вполне комфортным.
Жизнь здесь кажется немного легче: нет давления со стороны общественности по поводу того, что у тебя непременно должны быть высшее образование, карьера, свое жилье, и ты постоянно обязан что-то делать. Тебе около 30 лет, нет сумасшедшей карьеры, жены/мужа и ребенка? Ну классно же, все еще впереди. Но и нет такой колоссальной расслабленности, о которой я часто читаю на страницах знакомых в Instagram или слышу в развлекательных программах.
Вечная сиеста, пиво на завтрак, нежелание учиться/работать и леность весь день — не встречала
Люди постоянно развиваются, получают дистанционное образование после 40 лет и кардинально меняют профессию, повышают квалификацию, учат языки и путешествуют. Здесь все правда любят жизнь, а любить жизнь — это значит заботиться о себе и делать выбор в пользу себя, наслаждаться каждым днем, не грустить по пустякам и улыбаться.
Один тот факт, что солнце здесь 11 месяцев в году, кардинально меняет настроение. В этом и состоит большая разница между южноевропейским образом жизни и тем, к которому я привыкла в России. Здесь легко общаться с людьми и находить знакомства, потому что люди открыты ко всему новому.
@alice_bsh
Если заблудился, останови прохожего, и он объяснит весь маршрут, даже если вы говорите на разных языках. Попроси в ресторане официанта порекомендовать что-то вкусное из местной кухни, и он правда предложит особенное блюдо, а не самое дорогое в меню.
Не нужно ожидать подвоха и думать о том, что на самом деле думают о тебе или хотят, чтобы ты сделал. Здесь нет такой погони за материальными ценностями и сравнения себя с другими. Да, уровень жизни выше, и минимальная заработная плата далека от российской, но само отношение к деньгам построено иначе.
Живи здесь и сейчас, а не откладывай все на потом — правило почти любого испанца

«Колено-рука-кольцо»

В отеле, где проходила моя стажировка, помимо меня, было много студентов-иностранцев. Там я встретила новых друзей, с которыми до сих пор поддерживаю теплые отношения, и мою испанскую любовь с русским именем Эдуард. Он тоже работал с нами.
После стажировки я вернулась в родной город и продолжила учебу в университете. Я и представить не могла, что мое пребывание в стране выйдет за пределы летних каникул. Но, когда я уехала домой, наши отношения с молодым человеком становились серьезнее, несмотря на расстояние. Сначала я приезжала к нему на каникулы, а получив диплом, вернулась сюда начать новую главу.
@alice_bsh
Так как я приехала практически с нулевым знанием испанского, успев выучить около ста слов, мы с самого начала общались на английском. Он знает язык хорошо, чего нельзя сказать обо всех испанцах. Например, не все родственники Эдуарда знают английский. Дедушка, дяди и кузины говорят по-английски, а родители и бабушки с дедушкой — нет, чтобы общаться с ними, я начала учить испанский. Ну и когда случился момент «колено-рука-кольцо», то я поняла, что испанский понадобится, если я захочу жить здесь.

Продукты, транспорт и жилье

Живя на юге, я привыкла к черешне, клубнике и абрикосам в течение всего лета. А здесь это круглый год. Все фрукты, овощи, молочные продукты, морепродукты и мясо — местного производства, от этого и цены очень приятные. Я уже забыла, когда в последний раз проверяла срок годности на продуктах при покупке, здесь за этим очень строго следят. К тому же в запечатанных упаковках, например, ягод, снизу лежат такие же крупные, спелые и свежие, как и на видимой глазу поверхности.
Рестораны, кафе и развлекательные заведения не особо отличаются от российских. В туристических зонах они здесь все одинаковые: одна и та же еда, напитки и музыка. Куда более интересно найти небольшое заведение в городке на 20 тысяч жителей, у которого нет ни рекламы, ни страницы в социальных сетях. Там будут и необычные блюда, приготовленные по старинным рецептам, и самый теплый прием.
Если ты не живешь в таких крупных городах, как Барселона, Мадрид или Валенсия, проще ездить на машине или хотя бы скутере. Потому что придется постоянно мотаться между городками, даже если просто нужно поехать на работу, в торговый центр или отвезти ребенка в школу. Общественный транспорт есть и городской, и междугородний, но это займет больше времени, и на дальние расстояния нужно будет сделать пересадки на автобусе, поезде и метро, чтобы добраться до места назначения.
@alice_bsh
Коммунальные услуги здесь намного дороже, чем в России, особенно в отопительный сезон. Не все квартиры оснащены радиаторами, но, если они есть, то ты сам регулируешь температуру и обычно включаешь подачу тепла на несколько часов в день. Но на самом деле этого достаточно. В дневное время суток в январе здесь 15-17 градусов тепла. С заходом солнца становится прохладно, и можно немного отопить жилье.

Медицина

Система здравоохранения в Испании и правда одна из лучших в Европе. Медицинская страховка здесь платная и обычно оплачивается ежемесячно, но зато страховые компании сотрудничают с рядом клиник и больниц, в которые ты можешь обратиться и получить бесплатную консультацию, лечение, сдать анализы и сделать операцию.
Стоимость страховок разнится сильно, смотря что в нее входит. Ориентировочно от 30 до 100 евро, но это не предел. Сама я пока что к врачам не обращалась, только несколько раз посещала клиники вместе с Эдуардом, когда он проходил медосмотры по работе.

Стереотипы

Не скажу, что иностранцы здесь вызывают огромный интерес. На меня не обрушился неиссякаемый поток вопросов, потому что испанцы привыкли к туристам. Да и многие жители стран бывшего СССР давно обосновались в Испании и влились в местную среду.
Несколько человек у меня спрашивали о моем отношении к Путину и просили привезти ушанку как сувенир, но не более. Надоедает только бороться со стереотипами о том, что в России вечная зима, все обожают водку и живут только в двух городах: Москве и Санкт-Петербурге. Если вдруг мне становится холодно, кто-нибудь обязательно скажет: «Как ты можешь мерзнуть? Ты же русская!» А если я еще добавляю, что и водку не люблю, тогда они точно уверены, что я вру о своем происхождении.
Я всегда думала, что все испанцы выглядят как смесь Хавьера Бардема, Энрике Иглесиаса и Пенелопы Крус, а оказалось совсем не так 
Настоящие каталонцы, например, голубоглазые слегка рыжие блондины. Местные жители не обязательно громко говорят, танцуют и развлекаются все свободное время. Во время обеда кто-то может выпить бокал пива или сангрии и потом снова пойти на работу, но так делают далеко не все.
@alice_bsh
Стереотипы о том, что все испанцы «горячие мучачосы» по типу Антонио Бандераса или Марио Касаса, которые вскружат тебе голову и растворятся в шлейфе парфюма, частично верны. Но, опять же, далеко не все. Они вступают в брак обычно после 27 лет, но зато люди приходят в него осознанно и целиком погружаются в семью. Все чаще вижу именно мужчин, гуляющих с детьми, кормящих их на высоких стульях в кафе и носящих ребенка в слинге во время покупок в магазине, пока мамы работают или берут необходимую для них дневную паузу.

Карантин и планы на будущее

Я не прожила тут и года, нахожусь в процессе получения документов, так что пока, можно сказать, еще туристка. А из-за карантина пришлось вообще два месяца сидеть дома. Еще в январе я расписала планы на год по максимуму, но неожиданная пандемия пришла без предупреждения. До начала всего этого хаоса я работала дистанционно в российском digital-агентстве. Сейчас везде дела плохи. Я бы и учиться продолжила в будущем, но еще ничего не знаю. Сложно что-то загадывать, когда ЧП появляется ниоткуда.
С 14 марта, дня введения карантина в Испании, я не выходила из дома, только если в соседний супермаркет. Со 2 мая страна снова стала оживать, мы гуляем рядом с домом рано утром и поздно вечером. Такое расписание для людей с 14 до 70 лет. Занимаемся спортом. Дальше нас ждут следующие фазы выхода из карантина и новые планы и цели. Жду, когда ситуация с короновирусом превратится в воспоминание. Хочется навестить родственников и купить маме билет в теплую Испанию. Скучаю по ней и жду скорой встречи.
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Новости путешествий , Антонио Бандерас , Марио Касас , Пенелопа Крус , Энрике Иглесиас , Хавьер Бардем , Lenta.ru
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